Вулкан Левотоби в Индонезии выбросил столб пепла на 11 км: в стране активизировался шестой вулкан (видео)

Десятки рейсов на Бали отменены после извержения вулкана в Индонезии. Вулкан Левотоби Лаки-Лаки, расположенный на острове Флорес, выбросил огромный столб пепла. С начала недели извергались уже пять вулканов в разных районах страны.

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Десятки рейсов на курортный остров Бали в Индонезии и обратно были отменены после того, как извержение вулкана на востоке страны выбросило в небо огромное облако пепла. Среди затронутых рейсов есть рейсы из Австралии, Индии и Сингапура, пишет ВВС.

В Индонезии извергается вулкан Левотоби Лаки-Лаки

По данным геологического агентства Индонезии, во вторник вечером произошло извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки в провинции Восточная Нуса-Тенгара, в результате чего в небо поднялся столб пепла высотой 11 км.

Уровень опасности был повышен до самого высокого из четырех уровней, и в среду утром произошло еще одно извержение, в результате которого образовалось небольшое облако пепла.

О жертвах не сообщается. Однако местные власти в качестве меры предосторожности эвакуировали жителей из нескольких деревень вблизи вулкана.

Извержение вулкана Левотоби в Индонезии Фото: скриншот

Национальное агентство Индонезии по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB) сообщило, что в среду утром все еще регистрировались подземные толчки и извержения. Геологическое агентство предупредило жителей и туристов, что им следует избегать деятельности в радиусе 7 км от кратера вулкана.

Габриэль Наманг, житель деревни рядом, сказал, что извержение 17 июня застало жителей врасплох, поскольку за последний месяц ситуация стала безопасной, и гора Левотоби больше не выбрасывала дым и пепел.

"В течение месяца гора Левотоби была спокойной. Люди жили, как обычно, собирали урожай. А потом он начал извергаться", — рассказал мужчина.

В Индонезии извергается вулкан Левотоби Лаки-Лаки

Благодаря своему расположению на Тихоокеанском "Огненном кольце" Индонезия часто испытывает сейсмическую и вулканическую активность. Девять человек погибли, а тысячи пришлось эвакуировать после извержения вулкана Левотоби Лаки-Лаки в ноябре пришлого года. Габриэль, который является беженцем вместе со своей женой и шестью детьми с ноября 2024 года, обеспокоен состоянием своего дома в деревне Хокенг-Джая.

"Это означает, что в нашей деревне еще больше пепла и она разрушается еще больше", — сказал он.

Японское метеорологическое агентство заявило, что цунами вряд ли обрушится на побережье Японии после крупного извержения вулкана в Индонезии. Но при этом стоит ожидать крупного извержения. Тем более, что активизировались и другие крупные вулканы в этом районе.

На Восточной Яве 18 июня извергался вулкан Семеру, днем ранее извергался вулкан Раунг в том же районе, также вулканы Дуконо и Малуку выбросили столбы пепла, а вулкану Или-Левотолок в Восточной Нуса-Тенгаре присвоен статус II уровня после извержения 16 июня.

Напомним, в начале июня на Сицилии начал извергаться знаменитый вулкан Этна, едва не убив туристов.

А ранее Фокус писал о пробуждении "древнего гиганта" - Кампи Флегрей, супервулкана в Италии. Этот вулкан представляет угрозу для более чем четырех миллионов человек, проживающих в столичном районе Неаполя.