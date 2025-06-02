Столб пепла на два километра: вулкан Этна внезапно начал извергаться, едва не убив туристов

Напуганные туристы, посетившие знаменитый итальянский вулкан, были вынуждены спасаться бегством после того, как позади них из жерла вулкана вырвалось гигантское облако пепла.

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Об этом пишет Daily Mail.

Вулкан Этна начал извергаться сегодня утром

Жители близлежащих городов и поселков на Сицилии могли наблюдать, как на горизонте начало появляться драматическое облако, затмевая солнце, а пепел стал оседать на зданиях и дорогах.

Туристы могут посетить гору Этна высотой 3300 м в составе экскурсий или добраться до определенных районов самостоятельно.

Консультативный центр по вулканическому пеплу в Тулузе на короткое время объявил красный уровень авиационной опасности, но теперь он стал оранжевым.

Самый активный вулкан в Европе в последние несколько часов проявлял некоторую активность: ночью ощущались вулканические толчки, но затем они переросли в непрерывные "взрывы нарастающей интенсивности".

И только сегодня утром Этна выбросила облако пепла высотой почти два километра. После по склонам вулкана пронесся пирокластический поток — лавина горящего пепла.

Столб пепла над Этной Фото: Соцсети

Национальный институт геофизики и вулканологии, Этнейская обсерватория, заявил, что пирокластический поток, "вероятно, образовался в результате обрушения материала с северного склона Юго-Восточного кратера". По данным института, после выброса пепла также образовался "лавовый фонтан". А зловещее облако пепла в основном состояло из воды и диоксида серы и "дрейфовало на юго-запад".

За последний час активность вулкана снизилась, но угрожающее серое облако все еще видно.

Вулкан Этна: краткая история извержений

Гора Этна, расположенная на восточном побережье Сицилии, является одним из самых активных вулканов в мире и в течение последних пяти лет переживает период особенной активности. Прошлым летом извержение вулкана вызвало хаос в близлежащих аэропортах, поскольку им пришлось ограничить и изменить рейсы из-за проблем с видимостью у пилотов.

Самое разрушительное извержение Этны накрыло 14 деревень и городов потоками лавы и землетрясениями, вызванными вулканом. Согласно записям 1669 года, в результате извержения, длившегося несколько недель, погибло около 20 000 человек, а тысячи людей остались без крова.

Перове исторически доказанное извержение Этны относится к 1226 год до н. э. А в 396 году до н. э. — извержение спасло города Катания и Сиракузы от захватчиков-карфагенян.

Вулкан Этна на Сицилии начал извергаться Фото: Соцсети

В 44 году до н. э. произошло большое извержение, пепел от которого затмил небо над Римом, а во всем средиземном регионе вплоть до Египта был неурожай. В 122 году Этна почти стерла с лица земли город Катания. А в 1169 году — мощное извержение и землетрясение убило около 15 тысяч человек.

Напомним, ранее Фокус писал о пробуждении "древнего гиганта" - Кампи Флегрей, супервулкана в Италии. Этот вулкан представляет угрозу для более чем четырех миллионов человек, проживающих в столичном районе Неаполя.

А на Гавайях заметили 300-метровую огненную струю: самый активный "гигант" планеты пробудился.