Стовп попелу на два кілометри: вулкан Етна раптово почав вивергатися, ледь не вбивши туристів

Налякані туристи, які відвідали знаменитий італійський вулкан, були змушені рятуватися втечею після того, як позаду них із жерла вулкана вирвалася гігантська хмара попелу.

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Про це пише Daily Mail.

Вулкан Етна почав вивергатися сьогодні вранці

Жителі прилеглих міст і селищ на Сицилії могли спостерігати, як на горизонті почала з'являтися драматична хмара, затьмарюючи сонце, а попіл почав осідати на будівлях і дорогах.

Туристи можуть відвідати гору Етна висотою 3300 м у складі екскурсій або дістатися до певних районів самостійно.

Консультативний центр з вулканічного попелу в Тулузі на короткий час оголосив червоний рівень авіаційної небезпеки, але тепер він став помаранчевим.

Найактивніший вулкан у Європі останніми кількома годинами виявляв деяку активність: вночі відчувалися вулканічні поштовхи, але потім вони переросли в безперервні "вибухи наростаючої інтенсивності".

І тільки сьогодні вранці Етна викинула хмару попелу заввишки майже два кілометри. Опісля схилами вулкана пронісся пірокластичний потік — лавина палаючого попелу.

Стовп попелу над Етною Фото: Соцсети

Національний інститут геофізики і вулканології, Етнейська обсерваторія, заявив, що пірокластичний потік, "імовірно, утворився внаслідок обвалення матеріалу з північного схилу Південно-Східного кратера". За даними інституту, після викиду попелу також утворився "лавовий фонтан". А зловісна хмара попелу здебільшого складалася з води та діоксиду сірки і "дрейфувала на південний захід".

За останню годину активність вулкана знизилася, але загрозливу сіру хмару все ще видно.

Вулкан Етна: коротка історія вивержень

Гора Етна, розташована на східному узбережжі Сицилії, є одним із найактивніших вулканів у світі і протягом останніх п'яти років переживає період особливої активності. Минулого літа виверження вулкана спричинило хаос у прилеглих аеропортах, оскільки їм довелося обмежити та змінити рейси через проблеми з видимістю у пілотів.

Найруйнівніше виверження Етни накрило 14 сіл і міст потоками лави і землетрусами, викликаними вулканом. Згідно із записами 1669 року, внаслідок виверження, що тривало кілька тижнів, загинуло близько 20 000 осіб, а тисячі людей залишилися без даху над головою.

Перше історично доведене виверження Етни відноситься до 1226 року до н. е. А 396 року до н. е. — виверження врятувало міста Катанія і Сіракузи від загарбників-карфагенян.

Вулкан Етна на Сицилії почав вивергатися Фото: Соцсети

У 44 році до н. е. сталося велике виверження, попіл від якого затьмарив небо над Римом, а в усьому Середземному регіоні аж до Єгипту був неврожай. У 122 році Етна майже стерла з лиця землі місто Катанія. А 1169 року — потужне виверження і землетрус убили близько 15 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про пробудження "стародавнього гіганта" — Кампі Флегрей, супервулкана в Італії. Цей вулкан становить загрозу для більш ніж чотирьох мільйонів людей, які проживають у столичному районі Неаполя.

А на Гаваях помітили 300-метровий вогняний струмінь: найактивніший "гігант" планети прокинувся.