Снесет несколько городов: в США готовится извергнуться вулкан. который спал 1000 лет

Сотни небольших землетрясений сотрясли вулкан Рейнир в штате Вашингтон 8 июля, вызвав новые опасения по поводу возможного пробуждения одного из самых опасных вулканов в США.

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Геологическая служба США (USGS) сообщила, что серия землетрясений началась в четыре утра, при этом магнитуда ни одного из толчков не превысила 1,7. Все слабые землетрясения произошли на глубине от 1,2 до 3,7 миль ниже вершины горы Рейнир, пишет Daily Mail.

Карта, опубликованная Геологической службой США во вторник, показала, что новый рой толчков присоединился к сотням, а возможно, и тысячам землетрясений, зарегистрированных в районе вулкана Рейнир с 2020 года.

Карта землетрясений на горе Рейнир

Однако Геологическая служба США отметила, что это был самый крупный рой подземных толчков в этом районе с 2009 года.

Несмотря на возросшую сейсмическую активность, официальные лица заявили, что поводов для беспокойства нет и заверили, что уровень опасности вулкана остался на "нормальном" уровне.

Но при этом сейсмологи предупреждают, что извержение вулкана Рейнир неизбежно, так как он остается одним из самых активных вулканов в Каскадных горах Тихоокеанского Северо-Запада.

Гора Рейнир, один из самых опасных вулканов США, возвышается над Олимпией, штат Вашингтон. В этом городе проживает более 50 000 человек.

Вид на гору Рейнир из Олимпии Фото: tripadvisor

Эксперты полагают, что извержение представляет очень высокую угрозу из-за вулканических грязевых потоков (лахаров), пеплопада и пирокластических потоков. И это лишь вопрос времени, когда вулкан Рейнир обрушится на города Сиэтл и Такома в штате Вашингтон, а также на города в Портленде, штат Орегон .

Несмотря на то, что вулкан Рейнир не производил значительных извержений уже более 1000 лет, эксперты пристально следят за ним из-за его потенциальной возможности извержения в любой момент и масштабных разрушений, которые может вызвать такое событие.

Джесс Феникс, вулканолог и посол Союза обеспокоенных ученых, ранее заявила: "Гора Рейнир не дает мне спать по ночам, потому что она представляет огромную угрозу для близлежащих сообществ".

Когда этот вулкан в конце концов извергнется, угрозой для соседних городов будут не потоки лавы или удушающие облака пепла, а лахары — мощные, быстро движущиеся грязевые потоки , которые могут за считанные минуты обрушиться на целые поселения.

Крупные лахары способны раздавить, истереть, погребти или унести практически все на своем пути.

Лахары после извержения вулкана в Японии

"Такома и Южный Сиэтл построены на древних грязевых потоках толщиной 100 футов, образовавшихся в результате извержения вулкана Рейнир", — сказала Феникс.

Это весомый признак того, что эти густонаселенные города находятся на пути потенциальных лахаров, которые могут возникнуть в случае будущего извержения.

Извержения вулканов обычно вызывают лахары из-за быстрого таяния снега и льда, покрывающих склоны вулкана, что затем дестабилизирует рыхлую грязь, камни и вулканические обломки и заставляет их быстро стекать вниз.

Однако по данным Сейсмологического общества Америки, для возникновения лахара не всегда требуется извержение.

В редких случаях такие мощные оползни могут образовываться в результате постепенного ослабления склонов вулкана из-за прошлых извержений или сильных осадков после извержения.

Самый смертоносный лахар в новейшей истории произошел в результате извержения стратовулкана Невадо-дель-Руис в Толиме, Колумбия, в 1985 году. Через несколько часов после извержения поток грязи, растаявшего снега и камней затопил город Армеро и унес жизни около 25 000 человек.

Извержение вулкана Сент-Хеленс в 1980 году, расположенного в штате Вашингтон, всего в 50 милях от горы Рейнир, также вызвало опасный селевой поток, который разрушил более 200 домов, более 185 миль дорог и привел к гибели 57 человек.

Напомним, ученые выяснили, что таяние ледников может привести к более масштабным и частым извержениям вулканов по всему миру. Сотни вулканов в Антарктиде, России, Новой Зеландии и Северной Америке находятся под ледниками. По мере повышения глобальной температуры ледяные щиты тают и, как считают ученые, вулканы под ними будут производить больше извержений.

А в конце июня начал извергаться один из крупнейших вулканов Индонезии. Вулкан Левотоби Лаки-Лаки выбросил столб пепла на несколько километров вверх.