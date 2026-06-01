Инженеры создали робота-ангела, который похож на жуткое существо из Библии (видео)

Робот, получивший название «Аргус», представляет собой вращающуюся, вирусообразную конструкцию из двадцати телескопических ног, прикрепленных к центральному ядру.

Он полностью покрыт глазами, которые позволяют ему видеть во всех направлениях, что буквально соответствует описанию некоторых из самых ужасающих версий божественных существ – офанимов. В результате получилось нечто не только всевидящее, но и способное мгновенно двигаться в любом направлении.

Его создатель, профессор инженерного факультета Университета Дьюка Боюань Чен, говорит, что целью его команды было мыслить нестандартно и создать нечто, не похожее на людей, собак или других живых существ, которых так любят имитировать робототехники. Вместо этого они сосредоточились на единообразии в действии, или, как называет это Чен, "динамической симметрии".

Відео дня

"Мы не имитируем ничего конкретного в природе, мы имитируем все в ней", — говорит Чен.

В конструкции "Аргус" не тратится ни сантиметр пространства, она оптимизирована для маневренности. Круглые ступни, прикрепленные к концам каждой из двадцати ног, также являются местом размещения камер с датчиками глубины, позволяющими ему отслеживать каждый свой шаг. Ноги выдвигаются и втягиваются ровно настолько, насколько это необходимо для преодоления препятствий впереди.

Чтобы оценить, насколько хорошо робот передвигается, исследователи разработали новый принцип проектирования, названный "динамической изотропией", который измеряет, насколько равномерно робот ускоряется при изменении направления. Большинство роботов, включая неуклюжих человекоподобных роботов и летающих дронов, показали результат менее 0,6, но Argus набрал 0,91.

На видео, снятом исследователями, "Аргус" уверенно катится по различным типам местности. Мощеная улица, песчаный пляж и неровная лесная тропа не представляют для этого робота никакой проблемы. Он даже может взбираться между двумя параллельными стенами, демонстрируя самое поразительное зрелище: быстро, но плавно перепрыгивая между ними и постепенно поднимаясь вверх.

Другие новости науки

Мягкий робот-оригами движется без моторов, но с помощью тепла. Ученые создали робота, движущегося без единого мотора или шестерни, используя вместо этого тепло и принципы оригами.

У армии США появился робот Hunter Wolf с пулеметом и радаром. Американская армия внедряет беспилотную роботизированную наземную платформу в реальные боевые сценарии, где робот теперь выполняет как задачи логистики, так и обеспечения безопасности.

При написании материала использованы источники Science Robotics, Futurism.