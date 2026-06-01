Інженери створили робота-янгола, який схожий на моторошну істоту з Біблії (відео)

Робот, який отримав назву "Аргус", являє собою обертову, вірусоподібну конструкцію з двадцяти телескопічних ніг, прикріплених до центрального ядра.

Він повністю вкритий очима, які дають йому змогу бачити в усіх напрямках, що буквально відповідає опису деяких із найжахливіших версій божественних істот — офанімів. У результаті вийшло щось не тільки всевидюче, а й здатне миттєво рухатися в будь-якому напрямку.

Його творець, професор інженерного факультету Університету Дьюка Боюань Чен, каже, що метою його команди було мислити нестандартно і створити щось, не схоже на людей, собак чи інших живих істот, яких так люблять імітувати робототехніки. Натомість вони зосередилися на однаковості в дії, або, як називає це Чен, "динамічній симетрії".

"Ми не імітуємо нічого конкретного в природі, ми імітуємо все в ній", — каже Чен.

У конструкції "Аргус" не витрачається ні сантиметр простору, вона оптимізована для маневреності. Круглі ступні, прикріплені до кінців кожної з двадцяти ніг, також є місцем розміщення камер з датчиками глибини, що дають змогу йому відстежувати кожен свій крок. Ноги висуваються і втягуються рівно настільки, наскільки це необхідно для подолання перешкод попереду.

Щоб оцінити, наскільки добре робот пересувається, дослідники розробили новий принцип проектування, названий "динамічною ізотропією", який вимірює, наскільки рівномірно робот прискорюється під час зміни напрямку. Більшість роботів, включно з незграбними людиноподібними роботами і літаючими дронами, показали результат менше 0,6, але Argus набрав 0,91.

На відео, знятому дослідниками, "Аргус" впевнено котиться різними типами місцевості. Брукована вулиця, піщаний пляж і нерівна лісова стежка не становлять для цього робота жодної проблеми. Він навіть може підійматися між двома паралельними стінами, демонструючи найдивовижніше видовище: швидко, але плавно перестрибуючи між ними і поступово піднімаючись вгору.

Під час написання матеріалу використано джерела Science Robotics, Futurism.