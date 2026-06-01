Чудесное совпадение: "НЛО" увидели над пробудившимся вулканом, после падения метеорита (видео)

Ученый из Гарварда Ави Леб объяснил, что на самом деле произошло, когда камеры зафиксировали яркий шар, который поднялся рядом с извергающимся вулканом, после падения метеорита

Невероятные кадры запечатлели момент, когда ослепительно зеленый огненный шар поднялся за горой Майон — одним из самых активных вулканов мира, расположенным на Филиппинах. Завораживающий момент произошел около 22:30 25 мая и был запечатлен несколькими камерами, сообщает Филиппинское информационное агентство.

Сразу после падения метеорита и появления ярко-оранжевой лавы, стекающей с горы, в небе появился небольшой яркий белый свет, как показано на кадрах.

Светящийся шар заставил многих задуматься, не был ли это НЛО, но по словам физика-теоретика Ави Леба, инопланетяне здесь не причастны.

"Свет, скорее всего, — это блик от спутника, отражающего солнечный свет. Вокруг Земли движется более 10 000 спутников связи", — говорит профессор науки из университета Лиги плюща.

Хотя Леб не отрицает, что это было достаточно редкое явление, которое удалось запечатлеть на камеры.

"Это великолепное, необычное совпадение. Я бы даже использовал слово "чудесное", — заявил один из руководителей в Космическом центре имени Маршалла NASA Билл Кук.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS) первоначально заявил, что их камеры зафиксировали падение метеора "на северные склоны вулкана Майон". Однако, после более тщательного анализа данных, агентство позже подтвердило, что космический камень фактически распался в атмосфере.

"Наш анализ сейсмических, инфразвуковых и дополнительных видеозаписей с камер вокруг вулкана показывает, что метеор распался в атмосфере и не упал на склоны Майона, вопреки нашему первоначальному сообщению", — заявили ученые.

Если бы метеора столкнулся с вулканом, он почти наверняка оставил бы довольно заметный след.

Хотя это может показаться невероятно редким совпадением, вероятность падения метеора над извергающимся вулкана Майон на самом деле относительно высока.

Вулкан Майон, расположенный на острове Лусон, является самым активным вулканом на Филиппинах и одним из самых разрушительных в мире. К моменту появления метеора вулкан находился на 140-м дне извержения.

При написании материала использованы источники afarTV, Daily Mail.