Чудовий збіг: "НЛО" побачили над вулканом, що прокинувся, після падіння метеорита (відео)

Вчений з Гарварду Аві Леб пояснив, що насправді сталося, коли камери зафіксували яскраву кулю, яка піднялася поруч із вулканом, що вивергається, після падіння метеорита

Неймовірні кадри закарбували момент, коли сліпучо-зелена вогняна куля здійнялася за горою Майон — одним із найактивніших вулканів світу, розташованим на Філіппінах. Момент, що зачаровує, стався близько 22:30 25 травня і був зафіксований кількома камерами, повідомляє Філіппінське інформаційне агентство.

Відразу після падіння метеорита і появи яскраво-помаранчевої лави, що стікає з гори, в небі з'явилося невелике яскраве біле світло, як показано на кадрах.

Куля, що світиться, змусила багатьох замислитися, чи не був це НЛО, але за словами фізика-теоретика Аві Леба, інопланетяни тут не причетні.

"Світло, найімовірніше, — це відблиск від супутника, що відбиває сонячне світло. Навколо Землі рухається понад 10 000 супутників зв'язку", — каже професор науки з університету Ліги плюща.

Хоча Леб не заперечує, що це було досить рідкісне явище, яке вдалося зафіксувати на камери.

"Це чудовий, незвичайний збіг. Я б навіть використав слово "чудовий", — заявив один із керівників у Космічному центрі імені Маршалла NASA Білл Кук.

Філіппінський інститут вулканології та сейсмології (PHIVOLCS) спочатку заявив, що їхні камери зафіксували падіння метеора "на північні схили вулкана Майон". Однак, після більш ретельного аналізу даних, агентство пізніше підтвердило, що космічний камінь фактично розпався в атмосфері.

"Наш аналіз сейсмічних, інфразвукових і додаткових відеозаписів із камер навколо вулкана показує, що метеор розпався в атмосфері та не впав на схили Майона, всупереч нашому первинному повідомленню", — заявили вчені.

Якби метеора зіткнувся з вулканом, він майже напевно залишив би досить помітний слід.

Хоча це може здатися неймовірно рідкісним збігом, вірогідність падіння метеора над вулканом Майон, що вивергається, насправді відносно висока.

Вулкан Майон, розташований на острові Лусон, є найактивнішим вулканом на Філіппінах і одним із найбільш руйнівних у світі. До моменту появи метеора вулкан перебував на 140-му дні виверження.

Під час написання матеріалу використано джерела afarTV, Daily Mail.