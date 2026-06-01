Самые необычные глаза в мире — у людей: белый цвет помогает нам лучше общаться

По словам исследователей, в человеческих глазах есть нечто необычное — ученые рассказали, зачем нам нужна столь большая белая часть глаза, известная как склера.

Синие, зеленые, янтарные — в мире существует множество оттенков глаз. Однако в человеческих глазах есть нечто необычное — большая видимая белая область, окружающая радужную оболочку. У большинства других млекопитающих глаза полностью темные, с почти неразличимыми глазами, но не у нас. Так почему же наши глаза столь особенные. Исследователи ответили на этот вопрос, пишет Фокус.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

До 1997 года учены обращали мало внимания на этот вопрос, однако позже японский биолог из Киотского университета Широ Кошима решил изучил этот вопрос подробнее. В ходе своего исследования ученый сравнил глаза почти половины существующих приматов и обнаружил, что белый цвет есть лишь в глазах людей.

Відео дня

Теория Кошима заключается в том, что белая часть глаза, также известная как склера, помогает людям общаться, потому что облегчает определение того, куда смотрит человек. Контраст между белой склерой и темным зрачком делает контур глаза более заметным. Еще один момент: глаза людей также более вытянутые, чем у других животных, что еще более упрощает понимание того, кто куда смотрит.

Исследования показывают, что следование за взглядом человека удивительно эффективно: оно может указывать на то, говорит ли человек правду, привлекать внимание к чему-то и даже способствует установлению контакта. По словам когнитивного ученого из Университета Кюсю в Японии Фумихиро Кано, язык может быть сложным и неоднозначным, а потому зрительный контакт может помочь быстро наладить коммуникативный процесс, и, вероятно, белая склера способствует этому.

В 2007 году психолог из Университета Дьюка Майкла Томаселло развил ранние теории Кошимы, разработав гипотезу кооперативного взгляда. Ученый утверждал, что белая склера особенно полезна для сотрудничества между людьми.

Результаты работы Томаселло указывают на то, что белки человеческих глаз на самом деле помогают нам лучше понять, на чем сосредоточен взгляд человека. Предполагается, что это также могло помочь нашим предкам охотиться вместе и делиться ресурсами. В основе этой идеи лежит теория о том, что люди на самом деле чрезвычайно чувствительны к тому, куда смотрят окружающие.

Томаселло провел эксперимент с участием младенцев, горилл, шимпанзе и бонобо, чтобы проверить эту идею. Ученый смотрел на потолок только глазами, только головой или и тем, и другим. Результаты показывают, что младенцы в основном следовали за направлением взгляда ученого — они смотрели вверх почти втрое чаще, когда ученый смотрел на потолок только глазами, чем когда он просто поднимал голову с закрытыми глазами.

В то же время обезьяны вели себя иначе: животные в основном полагались на движение головы, а не на взгляд. Они смотрели на потолок примерно в 2,5 раза чаще, когда исследователь поднимал голову, но закрывал глаза.

С раннего возраст люди особенно чувствительны к зрительному контакту. В исследовании новорожденных, проведенном в течение первых пяти дней жизни, ученые обнаружили, что младенцы дольше смотрели на лица, взгляд которых был направлен на них. Простыми словами, ученые считают, что взгляд — естественный указатель, обеспечивающий взаимопонимание. Кроме того, зрительный контакт также способствует развитию необходимых языковых навыков, а наличие склеры упрощает этот процесс.

Однако недавно Хуан Переа-Гарсия, эволюционный биолог из Университета Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, поставил под сомнение важность белка глаза в коммуникации. Например, исследование 2007 года показало, что в мире существуют и другие приматы с белой склерой. В то же время, у некоторых людей из Южной Азии, Африки и Австралии склера не равномерно белая, а более пигментированная. В результате Переа-Гарсия пришел к выводу, что для коммуникации важна не белизна глаз, а контраст между склерой и радужной оболочкой.

И все же, большинство людей признают, хотя склера у людей не всегда равномерно белая, мы, как правило, показываем значительно больше белка глаз, чем большинство приматов, и эксперименты показывают, что разница имеет значение. В ходе одного из экспериментов, ученые цифровым способом изменила глаза шимпанзе, придав им белую склеру, и обнаружила, что различение взгляда сразу же улучшилось.

Другие исследования также показывают, что белки человеческих глаз также указывают на здоровье и возраст. Например, с возрастом белки глаз постепенно становятся более желтыми или красными из-за жировых отложений и увеличения количества кровеносных сосудов вокруг глаз. Этот сдвиг может происходить быстрее при плохом здоровье или неправильном питании. Кроме того, склеры могут выполнять и другую функцию: облегчают обнаружение изменений цвета глаз, которые могут указывать на важную информацию о здоровье или возрасте.

Напомним, ранее мы писали о том, что наши глаза могут рассказать о нас больше, чем считалось ранее.

Ранее Фокус писал о том, что доказано — у людей действительно есть третий глаз.

При написании использовались материалы Popular Science.