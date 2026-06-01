Найнезвичайніші очі у світі — у людей: білий колір допомагає нам краще спілкуватися

За словами дослідників, у людських очах є щось незвичне — вчені розповіли, навіщо нам потрібна настільки велика біла частина ока, відома як склера.

Сині, зелені, бурштинові — у світі існує безліч відтінків очей. Однак у людських очах є дещо незвичайне — велика видима біла ділянка, що оточує райдужну оболонку. У більшості інших ссавців очі повністю темні, з майже невиразними очима, але не в нас. Так чому ж наші очі настільки особливі. Дослідники відповіли на це запитання, пише Фокус.

До 1997 року вчені звертали мало уваги на це питання, проте пізніше японський біолог з Кіотського університету Широ Кошіма вирішив вивчив це питання докладніше. Під час свого дослідження вчений порівняв очі майже половини існуючих приматів і виявив, що білий колір є лише в очах людей.

Теорія Кошима полягає в тому, що біла частина ока, також відома як склера, допомагає людям спілкуватися, тому що полегшує визначення того, куди дивиться людина. Контраст між білою склерою і темною зіницею робить контур ока більш помітним. Ще один момент: очі людей також більш витягнуті, ніж у інших тварин, що ще більше спрощує розуміння того, хто куди дивиться.

Дослідження показують, що слідування за поглядом людини напрочуд ефективне: воно може вказувати на те, чи говорить людина правду, привертати увагу до чогось і навіть сприяє встановленню контакту. За словами когнітивного вченого з Університету Кюсю в Японії Фуміхіро Кано, мова може бути складною і неоднозначною, а тому зоровий контакт може допомогти швидко налагодити комунікативний процес, і, ймовірно, біла склера сприяє цьому.

У 2007 році психолог з Університету Дьюка Майкла Томаселло розвинув ранні теорії Кошими, розробивши гіпотезу кооперативного погляду. Вчений стверджував, що біла склера особливо корисна для співпраці між людьми.

Результати роботи Томаселло вказують на те, що білки людських очей насправді допомагають нам краще зрозуміти, на чому зосереджений погляд людини. Передбачається, що це також могло допомогти нашим предкам полювати разом і ділитися ресурсами. В основі цієї ідеї лежить теорія про те, що люди насправді надзвичайно чутливі до того, куди дивляться оточуючі.

Томаселло провів експеримент за участю немовлят, горил, шимпанзе і бонобо, щоб перевірити цю ідею. Вчений дивився на стелю тільки очима, тільки головою або і тим, і іншим. Результати показують, що немовлята здебільшого слідували за напрямком погляду вченого — вони дивилися вгору майже втричі частіше, коли науковець дивився на стелю тільки очима, ніж коли він просто піднімав голову із заплющеними очима.

Водночас мавпи поводилися інакше: тварини здебільшого покладалися на рух голови, а не на погляд. Вони дивилися на стелю приблизно в 2,5 раза частіше, коли дослідник піднімав голову, але закривав очі.

З раннього віку люди особливо чутливі до зорового контакту. У дослідженні новонароджених, проведеному протягом перших п'яти днів життя, вчені виявили, що немовлята довше дивилися на обличчя, погляд яких був спрямований на них. Простими словами, вчені вважають, що погляд — природний покажчик, що забезпечує взаєморозуміння. Крім того, зоровий контакт також сприяє розвитку необхідних мовних навичок, а наявність склери спрощує цей процес.

Однак нещодавно Хуан Переа-Гарсія, еволюційний біолог з Університету Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія, поставив під сумнів важливість білка ока в комунікації. Наприклад, дослідження 2007 року показало, що у світі існують й інші примати з білою склерою. Водночас у деяких людей з Південної Азії, Африки та Австралії склера не рівномірно біла, а більш пігментована. У результаті Переа-Гарсія дійшов висновку, що для комунікації важлива не білизна очей, а контраст між склерою і райдужною оболонкою.

І все ж, більшість людей визнають, хоча склера у людей не завжди рівномірно біла, ми, як правило, показуємо значно більше білка очей, ніж більшість приматів, і експерименти показують, що різниця має значення. Під час одного з експериментів, вчені цифровим способом змінили очі шимпанзе, надавши їм білої склери, і виявили, що розрізнення погляду одразу ж покращилося.

Інші дослідження також показують, що білки людських очей також вказують на здоров'я і вік. Наприклад, з віком білки очей поступово стають жовтішими або червонішими через жирові відкладення і збільшення кількості кровоносних судин навколо очей. Це зрушення може відбуватися швидше за умови поганого здоров'я або неправильного харчування. Крім того, склери можуть виконувати й іншу функцію: полегшують виявлення змін кольору очей, які можуть вказувати на важливу інформацію про здоров'я або вік.

Під час написання використовували матеріали Popular Science.