Доведено — у людей дійсно є третє око: де воно знаходиться (фото)

У новому дослідженні вчені виявили третє око, приховане на людському тілі. Їм також вдалося з'ясувати причину його існування.

Дослідники з Великої Британії та Швеції щойно виявили, що третє око дійсно існує на тілі людини. Вчені стверджують, що воно розташоване посередині людської голови і все ще відіграє ключову роль навіть після мільйонів років еволюції. Ба більше, вченим також вдалося з'ясувати, як і коли воно сформувалося, пише Фокус.

Автори назвали цей стародавній орган складовим серединним оком предків і вважають, що види, від яких походять люди, в минулому покладалися на нього після того, як втратили два бічних ока приблизно 500 мільйонів років тому.

Згідно з новим дослідженням, ці стародавні безхребетні види заривалися під землю, внаслідок чого втратили здатність користуватися своїми звичайними очима, покладаючись на цей центральний орган сприйняття світла.

Зазначимо, що цей орган, званий шишкоподібною залозою, вперше був описаний ще в Стародавній Греції. Але донедавна вважалося, що він еволюціонував окремо від очей, поки не було виявлено зв'язок із тим, як далекі предки людства використовували свої очі.

Цікаво, що сьогодні залишки третього ока все ще можна виявити всередині людського черепа. Третє око більше не сприймає світло, але, як і раніше, отримує інформацію про світло і темряву від наших очей і використовує її для регулювання часу сну.

Учені вважають, що предок людини, від якого походять люди, втратив свої звичайні бокові очі і розвинув центральне око посередині голови Фото: Current Biology

Він також виробляє гормон мелатонін — хімічний сигнал, який повідомляє організму, що настала ніч і йому потрібен відпочинок. За словами вчених, це допомагає синхронізувати циркадні ритми, що сприяють сонливості, і впливає на інші фізіологічні процеси організму протягом дня і ночі. Це включає в себе контроль репродуктивної системи, імунної системи, а деякі вчені припускають, що він навіть впливає на наш настрій і здатність контролювати температуру тіла.

Науковці зазначають, що орган, по суті, вже не є справжнім третім оком — він складається з особливих клітин, званих пінеалоцитами, які виділяють мелатонін. Тепер, у новому дослідженні, вчені зосередилися на тому, щоб з'ясувати, як людське око і сітківка еволюціонували протягом сотень мільйонів років.

Дослідження було проведене під керівництвом професора Томаса Бадена, нейробіолога з Університету Сассекса, і показало, що у найбільш ранніх предків людини були як бічні очі, так і серединна світлочутлива структура в голові. Коли деякі з цих ранніх предків почали рити нори і фільтрувати їжу півмільярда років тому, вони втратили бокові очі і стали покладатися в основному на цю серединну структуру для визначення напрямку і часу доби на поверхні.

Пізніше, як вважається, частини цього третього ока еволюціонували і перемістилися з боків голови, розвинувшись у життєво важливі нерви, відомі сьогодні як сітківка. Зазначимо, що результати нового аналізу змінили уявлення вчених про загадкове третє око, довівши, що наші сітківки та шишкоподібна залоза походять від однієї й тієї самої давньої структури, а не розвивалися незалежно одна від одної.

Під час написання використовували матеріали Current Biology, BBC Science Focus, Daily Mail.