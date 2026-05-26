Доказано — у людей действительно есть третий глаз: где он находится (фото)

В новом исследовании ученые обнаружили третий глаз, скрытый на человеческом теле. Им также удалось выяснить причину его существования.

Исследователи из Великобритании и Швеции только что обнаружили, что третий глаз действительно существует на теле человека. Ученые утверждают, что он расположен посередине человеческой головы и все еще играет ключевую роль даже после миллионов лет эволюции. Более того, ученым также удалось выяснить, как и когда он сформировался, пишет Фокус.

Авторы назвали этот древний орган составным срединным глазом предков и считают, что виды, от которых произошли люди, в прошлом полагались на него после того, как потеряли два боковых глаза примерно 500 миллионов лет назад.

Согласно новому исследованию, эти древние беспозвоночные виды зарывались под землю, в результате чего утратили способность пользоваться своими обычными глазами, полагаясь на этот центральный орган восприятия света.

Отметим, что этот орган, называемый шишковидной железой, впервые был описан еще в Древней Греции. Но до недавно считалось, что он эволюционировал отдельно от глаз, пока не была обнаружена связь с тем, как далекие предки человечества использовали свои глаза.

Любопытно, что сегодня остатки третьего глаза все еще можно обнаружить внутри человеческого черепа. Третий глаз больше не воспринимает свет, но по-прежнему получает информацию о свете и темноте от наших глаз и использует ее для регулирования времени сна.

Ученые считают, что предок человека, от которого произошли люди, утратил свои обычные боковые глаза и развил центральный глаз посередине головы Фото: Current Biology

Он также вырабатывает гормон мелатонин — химический сигнал, сообщающий организму, что наступила ночь и ему нужен отдых. По словам ученых, это помогает синхронизировать циркадные ритмы, способствующие сонливости и влияет на другие физиологические процессы организма в течение дня и ночи. Это включает в себя контроль репродуктивной системы, иммунной системы, а некоторые ученые предполагают, что он даже влияет на наше настроение и способность контролировать температуру тела.

Ученые отмечают, что орган, по сути, уже не является настоящим третьим глазом — он состоит из особых клеток, называемых пинеалоцитами, которые выделяют мелатонин. Теперь, в новом исследовании, ученые сосредоточились на том, чтобы выяснить, как человеческий глаз и сетчатка эволюционировали на протяжении сотен миллионов лет.

Исследование было проведено под руководством профессора Томаса Бадена, нейробиолога из Университета Сассекса, и показало, что у самых ранних предков человека были как боковые глаза, так и срединная светочувствительная структура в голове. Когда некоторые из этих ранних предков начали рыть норы и фильтровать пищу полмиллиарда лет назад, они утратили боковые глаза и стали полагаться в основном на эту срединную структуру для определения направления и времени суток на поверхности.

Позже, как считается, части этого третьего глаза эволюционировали и переместились по бокам головы, развившись в жизненно важные нервы, известные сегодня как сетчатка. Отметим, что результаты нового анализа изменили представление ученых о загадочном третьем глазе, доказав, что наши сетчатки и шишковидная железа произошли от одной и той же древней структуры, а не развивались независимо друг от друга.

