Однорукая горилла с трагичной судьбой повторила историю матери: у нее родился детеныш (видео)

Самка гориллы на прозвище Ленги за свою жизнь дважды оказывалась на грани смерти и теперь вновь бросила вызов судьбе, родив детеныша в дикой природе.

Рождение детеныша гориллы всегда радостное событие, но пополнение в семье горилл в заповеднике Лесио-Луна в Конго стало особым поводом для радости — однорукая горилла Ленги наконец родила детеныша, пишет Фокус.

Отметим, что детеныш Ленги родился в охраняемой зоне для западных равнинных горилл (Gorilla gorilla gorilla), находящегося под угрозой исчезновения подвида западной гориллы. Однако сама ее жизнь вовсе не была простой.

История Ленги началась в 1994, когда ее в возрасте 18 месяцев нашли одну в кукурузном поле у ловушки, в которой осталась отрубленная рука матери. Местные жители, обрабатывающие поле, забрали животное и привязали к столбу, кормя небольшим количеством фруктов — позже они надеялись продать гориллу. К счастью, об этом стало известно сотрудникам национального парка Одзала, которые спасли Ленги. После непродолжительного пребывания в парке она прибыла в приют для горилл Фонда Аспиналла в Браззавиле 22 апреля.

Перспективы Ленги на выживание выглядели не слишком радужно. Однако со временем самка окрепла, но все еще оставалась истощенной — весила всего 5 кг, что вполовину меньше ее веса. Ситуацию также усугубило наличие кишечных паразитов и инфекция в ранах, образовавшихся от веревки. К счастью, благодаря лечению Ленги в конце концов стало лучше.

После временной эвакуации во время Второй гражданской войны в Республике Конго Ленги была возвращена в дикую природу в своем нынешнем доме, заповеднике Лесио-Луна, в декабре 1998 года. Четыре года все шло хорошо, однако в 2002 году Ленги постигла участь матери — самка попала в ловушку и утратила руку.

По словам исследователей, несмотря на то, что горилле удалось вытянуть ловушку из земли, они все же затянулась и нанесла непоправимый ущерб руке — инфекция начала распространяться в запястье и ученым пришлось ампутировать предплечье Ленги. Позже Ленги повторно выпустили в дикую природу и наблюдали следующие 10 лет. Увы, в 2014 году самка перестала появляться.

Сотрудники Фонда Аспиналла опасались худшего, но, к счастью, в 2018 году Ленги вновь появилась на фотоловушках. В конце 2025 году появились еще более хорошие новости: Ленги была беременна. Она уже рожала в последующие годы после своего второго выпуска на волю, но тогда это происходило без особого шума. На этот раз ее беременность принесла гораздо больше волнения и надежд увидеть малыша.

В апреле ученые заявили, что Ленги родила детеныша, а 21 февраля самку с детенышем на руках удалось запечатлеть с помощью фотоловушки. Ученые полагают, что это, вероятно, последний детеныш в жизни Ленги, так как самке около 30 лет. Дело в том, что именно после этого возраста самки горилл обычно достигают конца своей репродуктивной жизни. Наличие только одной руки также может усложнить ей жизнь, но команда заповедника будет внимательно следить за тем, как поживают мать и детеныш.

При написании использовались материалы IFLScience.