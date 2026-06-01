Однорука горила з трагічною долею повторила історію матері: у неї народилося дитинча (відео)

Самка горили на прізвисько Ленгі за своє життя двічі опинялася на межі смерті і тепер знову кинула виклик долі, народивши дитинча в дикій природі.

Народження дитинчати горили завжди радісна подія, але поповнення в родині горил у заповіднику Лесіо-Луна в Конго стало особливим приводом для радості — однорука горила Ленгі нарешті народила дитинча, пише Фокус.

Зазначимо, що дитинча Ленгі народилося в охоронній зоні для західних рівнинних горил (Gorilla gorilla gorilla), підвиду західної горили, який перебуває під загрозою зникнення. Однак саме її життя зовсім не було простим.

Історія Ленгі почалася 1994 року, коли її у віці 18 місяців знайшли саму в кукурудзяному полі біля пастки, в якій залишилася відрубана рука матері. Місцеві жителі, які обробляють поле, забрали тварину і прив'язали до стовпа, годуючи невеликою кількістю фруктів — пізніше вони сподівалися продати горилу. На щастя, про це стало відомо співробітникам національного парку Одзала, які врятували Ленгі. Після нетривалого перебування в парку вона прибула до притулку для горил Фонду Аспіналла в Браззавілі 22 квітня.

Перспективи Ленги на виживання виглядали не надто райдужно. Однак з часом самка зміцніла, але все ще залишалася виснаженою — важила лише 5 кг, що наполовину менше її ваги. Ситуацію також погіршила наявність кишкових паразитів та інфекція в ранах, що утворилися від мотузки. На щастя, завдяки лікуванню Ленгі врешті-решт стало краще.

Після тимчасової евакуації під час Другої громадянської війни в Республіці Конго Ленгі була повернута в дику природу в своєму теперішньому домі, заповіднику Лесіо-Луна, у грудні 1998 року. Чотири роки все йшло добре, проте 2002 року Ленгі спіткала доля матері — самка потрапила в пастку і втратила руку.

За словами дослідників, незважаючи на те, що горилі вдалося витягнути пастку із землі, вона все ж затягнулася і завдала непоправної шкоди руці — інфекція почала поширюватися в зап'ястя, і вченим довелося ампутувати передпліччя Ленгі. Пізніше Ленгі повторно випустили в дику природу і спостерігали наступні 10 років. На жаль, у 2014 році самка перестала з'являтися.

Співробітники Фонду Аспіналла побоювалися гіршого, але, на щастя, 2018 року Ленгі знову з'явилася на фотопастках. Наприкінці 2025 року з'явилися ще більш хороші новини: Ленгі була вагітна. Вона вже народжувала в наступні роки після свого другого випуску на волю, але тоді це відбувалося без особливого шуму. Цього разу її вагітність принесла набагато більше хвилювання і надій побачити малюка.

У квітні вчені заявили, що Ленгі народила дитинча, а 21 лютого самку з дитинчам на руках вдалося зафіксувати за допомогою фотопастки. Вчені вважають, що це, ймовірно, останнє дитинча в житті Ленгі, оскільки самці близько 30 років. Річ у тім, що саме після цього віку самки горил зазвичай досягають кінця свого репродуктивного життя. Наявність тільки однієї руки також може ускладнити їй життя, але команда заповідника буде уважно стежити за тим, як поживають мати і дитинча.

Під час написання використовували матеріали IFLScience.