На продаж виставили рідкісний Ford Focus із системою закису азоту (фото)

Ford Focus доопрацьований американським тюнінг-ательє Saleen, яке зробило хетчбек стильнішим та швидшим. Автомобіль проїхав всього 17 380 км і має непоганий стан.

На аукціон виставили рідкісний заряджений хетчбек Ford Focus від американського тюнінг-ательє Saleen. Подробиці про авто повідомили на сайті Cars and Bids.

Saleen оснастили Ford Focus першого покоління новим кузовним обвісом. На капоті з'явився великий повітрозабірник. Усього було випущено 75 таких авто.

На кришку багажника встановили великий спойлер. Вихлопні патрубки встановлені по центру та візуально роблять автомобіль спортивнішим.

Вихлопні патрубки розташовані по центру Фото: Cars and Bids

Ford Focus Saleen N20 також отримав нові колісні диски та доопрацьовану підвіску. У салоні з'явилися алюмінієва ручка перемикання передач та сталеві педалі.

Усередині встановили алюмінієву ручку перемикання передач та сталеві педалі Фото: Cars and Bids

Під капотом розташований 2,0-літровий чотирициліндровий двигун Duratec потужністю 150 к.с. і 210 Нм крутного моменту. Він працює у парі з п'ятиступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

Відмінною рисою Ford Focus Saleen N20 є наявність системи упорскування закису азоту. Вона додає автомобілю додаткові 75 к.с. під час активації.

Пробіг авто складає всього 17 380 км. Він добре зберігся, але на кузові є деякі сліди експлуатації.

Торги за рідкісний хетчбек закінчуються за два дні. Наразі максимальна ставка становить 13 333 долари.

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