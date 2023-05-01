В Україні на аукціон виставили 20 рідкісних військових позашляховиків Kia (фото)

Kia KM 450 вого часу планували випускати для армії на потужностях підприємства "Богдан". Наразі їх уже вдруге намагаються продати на аукціоні.

В Україні на аукціон виставлено 20 армійських позашляховиків Kia KM 450. Автомобілі є частиною майна збанкрутілого підприємства "Богдан Моторс". Інформація про продаж з'явилася на сайті "ВАУ — Всі аукціони України".

Kia KM 450 планували випускати для ЗСУ

Усю партію автомобілів оцінили у 26 364 200 гривень ($703 608), тобто стартова ціна одного авто становить 1 318 210 гривень ($35 180). Машини наразі перебувають у Черкасах.

Автомобіль оснащений дизелем Hyundai

Це вже друга спроба продати позашляховики Kia. Аукціон проводиться на основі ухвали господарського суду Дніпропетровської області.

Позашляховики Kia KM 450 мали виготовляти для ЗСУ під маркою "Богдан". У 2021 році на базі цієї моделі створили командно-штабну машину, також планувалися санітарні та штабні авто. Крім того, на шасі "Богдан" KM 450 збиралися випускати бронеавтомобілі "Барс-6".

В основі авто лежить Jeep M715

Kia KM 450 — досить рідкісний і маловідомий позашляховик. Рамна модель створена на базі класичного Jeep M715 1967 року.

Під капотом Kia KM 450 оснащений 3,9-літровим 139-сильним дизелем Hyundai та 5-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 104 км/год і має вантажопідйомність 2,5 тонни. В арсеналі авто — повний привід із понижувальною передачею та кліренс 250 мм.

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