В інтернеті показали унікальний позашляховик "Українець" (фото)
У 1954 році були збудовані тестові прототипи ГАЗ М-73. Автомобіль отримав власний кузов та ходову частину.
В інтернеті показали, як виглядав рідкісний позашляховий пікап ГАЗ М-73 "Українець", який розроблявся у 1950-х роках. Про це повідомили на сайті Hyser.
Ідея створити легкий позашляховик для сільського господарства народилася в СРСР на початку 1950-х. Тоді перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов доручив розробити такий автомобіль.
На той час найбільш відповідним кандидатом на розробку інноваційного авто для фермерів був Горьківський автозавод (ГАЗ). Саме там і спроєктували нову модель.
У 1954 році було збудовано тестові прототипи ГАЗ М-73. Легкий пікап отримав неофіційну назву "Українець".
Автомобіль отримав власний кузов та ходову частину. Від "Москвича-402" були запозичені електрообладнання та двигун.
Прототипи були виготовлені в кузовах купе та пікап. Інженери вважали, що перший варіант кузова підходив для сільських керівників, а другий для механіків і фермерів.
ГАЗ М-73 відрізнявся короткою колісною базою, яка дозволяла йому проїхати навіть по найсуворішому бездоріжжю. Також автомобіль важив трохи більше ніж 1000 кг, що не дозволяло йому застрягти у бруді.
Габарити ГАЗ М-73 "Українець":
- довжина — 3 440 мм;
- ширина — 1 660 мм;
- висота — 1 655 мм;
- колісна база — 2 000 мм;
- кліренс — 220 мм;
- колія передня — 1 335 мм;
- колія задня — 1 360 мм.
ГАЗ М-73 так і не надійшов у серійне виробництво. Проте його технології лягли в основу моделі "Москвич-410", яка з'явилася через кілька років.
Раніше Фокус розповів, що в інтернет потрапили зображення оновлених "Таврії" та "Славути", які створювали на початку 2000-х.