В інтернеті показали унікальний позашляховик "Українець" (фото)

У 1954 році були збудовані тестові прототипи ГАЗ М-73. Автомобіль отримав власний кузов та ходову частину.

В інтернеті показали, як виглядав рідкісний позашляховий пікап ГАЗ М-73 "Українець", який розроблявся у 1950-х роках. Про це повідомили на сайті Hyser.

Ідея створити легкий позашляховик для сільського господарства народилася в СРСР на початку 1950-х. Тоді перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов доручив розробити такий автомобіль.

На той час найбільш відповідним кандидатом на розробку інноваційного авто для фермерів був Горьківський автозавод (ГАЗ). Саме там і спроєктували нову модель.

У 1954 році було збудовано тестові прототипи ГАЗ М-73. Легкий пікап отримав неофіційну назву "Українець".

Було збудовано кілька тестових прототипів ГАЗ М-73

Автомобіль отримав власний кузов та ходову частину. Від "Москвича-402" були запозичені електрообладнання та двигун.

ГАЗ М-73 запозичив деякі деталі від "Москвича-402" Фото: instagram.com/modeliavtoussr

Прототипи були виготовлені в кузовах купе та пікап. Інженери вважали, що перший варіант кузова підходив для сільських керівників, а другий для механіків і фермерів.

Автомобіль у кузові купе призначався для сільських керівників

ГАЗ М-73 відрізнявся короткою колісною базою, яка дозволяла йому проїхати навіть по найсуворішому бездоріжжю. Також автомобіль важив трохи більше ніж 1000 кг, що не дозволяло йому застрягти у бруді.

Габарити ГАЗ М-73 "Українець":

довжина — 3 440 мм;

ширина — 1 660 мм;

висота — 1 655 мм;

колісна база — 2 000 мм;

кліренс — 220 мм;

колія передня — 1 335 мм;

колія задня — 1 360 мм.

ГАЗ М-73 так і не надійшов у серійне виробництво. Проте його технології лягли в основу моделі "Москвич-410", яка з'явилася через кілька років.

Раніше Фокус розповів, що в інтернет потрапили зображення оновлених "Таврії" та "Славути", які створювали на початку 2000-х.