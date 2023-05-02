Знайомий незнайомець: в Італії показали бюджетний рамний пікап за 24 600 євро (фото)

Новий DR PK8 оснащений 2,0-літровим 136-сильним турбодизелем, а його вантажопідйомність складає 830 кг. Рамний пікап досить багато оснащений.

Італійська компанія DR Automobiles презентувала свою нову модель — рамний пікап PK8. Автомобіль надходить у продаж на європейському ринку. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Пікап коштує від 24 600 євро Фото: Motor.es

Новий DR PK8 має знайомий вигляд, адже в його основі лежить китайський пікап JAC T8, представлений на українському ринку. Компанія DR Automobiles збирає низку моделей китайських брендів для Європи.

Від JAC T8 його італійський побратим відрізняється лише дизайном передньої частини з величезною решіткою радіатора. Чотирьохдверне авто довжиною 5,3 м має вантажопідйомність 830 кг і може буксирувати двотонний причіп.

На центральній панелі встановлено великий сенсорний дисплей Фото: Motor.es

Спочатку в продаж надійде топова версія моделі за 32 900 євро. Вона отримала шкіряний салон, цифрову панель приладів і великий 10,4-дюймовий тачскрин портретного формату. Також передбачені безключовий доступ, люк, клімат-контроль, круїз-контроль і підігрів сидінь. Улітку з'явиться базовий варіант за 24 600 євро.

Усі DR PK8 будуть оснащені 2,0-літровим 136-сильним турбодизелем і 6-ступінчастою механічною КПП. Максимальна швидкість становить 150 км/год, а середня витрата палива 11 л/100 км. Повний привід доповнений знижувальною передачею.

В основі моделі лежить китайська JAC T8 Фото: Motor.es

Примітно, що в Китаї цей пікап JAC нещодавно пройшов оновлення та вже доступний потужним бензиновим турбомотором і автоматом. А згодом у продаж надійдуть гібридна й електрична версії.

Також Фокус повідомляв, що новий хетчбек "Москвич 6" виявився китайським JAC.