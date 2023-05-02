Представлено екстремальний 500-сильний спортивний автомобіль від Renault (фото)

Спорткар розроблений спільними зусиллями Alpine та команди Signatech. Під капотом встановлено доопрацьований двигун Renault Megane RS, який видає 500 сил.

Французький автовиробник Alpine представив екстремальну версію спорткара A110 для підйому на Пайкс-Пік у 2023 році. Про це повідомили на сайті Motor1.

Під час підйому на Пайкс-Пік боліди проїжджають маршрут довжиною 19,93 км. На трасі є понад 156 поворотів, а стартова точка знаходиться на висоті 2865 метрів над рівнем моря та закінчується приблизно на висоті 1440 метрів.

Спорткар розроблений спільними зусиллями Alpine та команди Signatech. Зовні він відрізняється від стандартної моделі новим кузовним обвісом і масивним заднім антикрилом.

Позаду встановлено велике роздільне антикрило Фото: Alpine

Alpine A110 Pikes Peak також отримав великий передній сплітер та бічні дефлектори. На дах встановили повітрозабірник для додаткового охолодження двигуна.

Alpine A110 Pikes Peak генерує набагато більше притискної сили, ніж стандартна модель Фото: Alpine

Спорткар оснащений доопрацьованим 1,8-літровим турбованим двигуном від Renault Megane RS потужністю 500 к.с. Вага авто становить лише 950 кг.

Змагання відбудуться 25 червня у Колорадо-Спрінгс. Крім Alpine A110 Pikes Peak у перегонах братимуть участь ще кілька десятків екстремальних болідів.

Раніше Фокус писав, що тюнери з американської компанії Unplugged Performance створили трековий болід на базі електромобіля Tesla Model 3.