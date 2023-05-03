Найпотужніший і найшвидший Volkswagen Golf показали на перших фото та відео

Топовий Volkswagen Golf R отримає 333-сильний турбомотор і зможе розвивати 270 км/год. Заряджений хетчбек випустять лімітованою серією.

Лінійку Volkswagen Golf 2023 поповнить екстремальна спортивна версія R 333 Limited Edition. Заряджений хетчбек офіційно презентують 31 травня. Відео з авто опубліковано на YouTube-каналі підрозділу Volkswagen R.

Хетчбек отримає 333-сильний турбомотор Фото: скріншот/YouTube

Цифрове позначення моделі вказує на збільшену до 333 к. с. потужність 2,0-літрового турбомотора Volkswagen Golf R. З 7-ступінчастою КПП з двома зчепленнями хетчбек зможе розганятися до 100 км/год за 4,6 секунди і розвивати 270 км/год. Це буде найпотужніший і найшвидший Volkswagen Golf в історії.

Кузов прикрасять наклейками Фото: скріншот/YouTube Авто оснастять новим вихлопом від Akrapovic Фото: скріншот/YouTube

Крім того, на тизерах видно нову вихлопну систему від Akrapovic. Також від стандартного Volkswagen Golf R потужніша версія відрізняється особливими 19-дюймовими дисками, чорними дзеркалами заднього виду та наклейками "333" на кузові. Гальмівні супорти пофарбовані в чорний колір.

Очікується, що нова модель збереже всі основні атрибути Volkswagen Golf R – повний привід, спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами та обважування. У салоні встановлять спортивні сидіння та кермо.

Новий Volkswagen Golf R 333 Limited випустять обмежену серію і він не буде дешевим. Вартість зарядженого хетчбека становитиме майже 60 000 євро.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen зніме з виробництва свою спортивну модель.

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