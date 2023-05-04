Колишній голова Audi збирається зізнатися в махінаціях зі шкідливими викидами

Руперт Штадлер готовий розповісти про свою роль у масштабній схемі махінацій зі шкідливими викидами понад 11 мільйонів дизельних автомобілів. Так обвинувачений зможе пом'якшити своє покарання.

Колишній голова бренду Audi Руперт Штадлер готовий зізнатися в причетності до дизельгейту, щоб пом'якшити своє покарання. Про це розповіли на сайті The Drive.

У вересні 2015 року з'ясувалося, що понад 11 мільйонів дизельних автомобілів від німецьких автовиробників було оснащено пристроєм, який під час тестів значно занижував показники кількості шкідливих викидів. Ця справа отримала назву дизельгейт і стала одним із найгучніших скандалів в історії автомобільної індустрії.

Ексголову Audi Руперта Штадлера заарештували в червні 2018 року. З 2020 року він офіційно постав перед судом за свою роль у шахрайській схемі.

У суді заявили, що хоч Штадлер і не віддавав прямого наказу про створення скандального пристрою, він не зупинив випуск автомобілів, які були оснащені ним. Тепер же обвинувачений готує офіційне зізнання.

Завдяки зізнанню Штадлер зможе уникнути двох років ув'язнення. Проте йому доведеться сплатити штраф у розмірі 1,2 мільйона доларів.

Поки що невідомо, чи зробить ексголова Audi заяву безпосередньо, чи через своїх адвокатів. Суддя ж готовий на угоду, якщо обвинувачений зможе розкрити нові подробиці про справу.

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