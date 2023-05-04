В інтернеті показали незвичайне маршрутне таксі на базі ЗАЗ "Таврія" (фото)

Проєкт з робочою назвою "ЗАЗ Таксі" розроблявся на базі ЗАЗ-1102 "Таврія". Автомобіль відрізнявся незвичайним компонуванням із роздільною кабіною для водія.

В інтернет потрапили знімки унікального маршрутного таксі від Запорізького автомобілебудівного заводу. Про це повідомили на сайті Hyser.

Проєкт з робочою назвою "ЗАЗ Таксі" розроблявся на базі ЗАЗ-1102 "Таврія", яка у 70-х також була лише прототипом. Автомобіль мав незвичайний дизайн та унікальне компонування.

Кабіна водія знаходиться окремо від місця для пасажирів. Вона має обтічну форму, що дозволило збільшити круговий огляд.

ЗАЗ Таксі був проєктом переможця конкурсу Запорізького автомобілебудівного заводу Фото: autogid.pro

Довжина автомобіля складала 3,5 метри. Завдяки цьому маршрутне таксі було дуже маневреним.

Двигун знаходився у правій частині автомобіля. З цього боку розмістили звичний капот, що полегшувало обслуговування.

Також в автомобілі було достатньо місця для багажу. Його можна було покласти у задній відсік.

"ЗАЗ Таксі" виявився дуже перспективним проєктом, але його так і не запустили в серійне виробництво. Найімовірніше, конструкція авто виявилася надто інноваційною, через що виробництво було надто дорогим.

Раніше Фокус писав, що в інтернет потрапили зображення оновлених "Таврії" та "Славути" для європейського ринку.