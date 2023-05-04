Бюджетна капсула часу: виявлено 30-річний хетчбек Skoda з пробігом 34 км (фото)

Хетчбек за 30 років проїхав лише 34 км на шляху з виставкового залу до комунального гаража поряд із будинком власника. Новий власник хоче зберегти авто в первозданному вигляді.

Skoda показали, як виглядає старий хетчбек Favorit 1993 випуску в стані нового авто. Автомобіль проїхав лише 34 кілометри. Про це розповіли на сайті бренду.

Skoda Favorit була першою передньопривідною моделлю чеського бренду. Автомобіль випускався з 1987 по 1995 рік і був неймовірно популярним у Європі.

Автомобіль, про який йтиметься далі, є оновленою моделлю 1993 року випуску. Ця Skoda Favorit була куплена 30 років тому її першим власником з Афін.

Перший власник не став їздити на своєму автомобілі Фото: Skoda

Хетчбек за 30 років проїхав лише 34 км на шляху з виставкового залу до комунального гаража поряд із будинком власника. Він вирішив не їздити на своєму автомобілі, тому він простояв у гаражі десятиліття.

Восени 2022 року Skoda Favorit виставили на аукціон. Перегонник Їржі Мічанек Молодший купив автомобіль за 26 500 доларів.

Новий власник заявив, що також не збирається їздити на купленому авто. Він планує зберегти хетчбек у первозданному вигляді.

Новий власник хоче зберегти авто у первозданному вигляді Фото: Skoda

Автомобіль має відмінний стан. На кузові є лише кілька невеликих подряпин.

На сидіннях навіть збереглися захисні чохли. В інтер'єрі є обробка зі штучного дерева.

На сидіннях є захисні чохли Фото: Skoda

Під капотом встановлений 1,3-літровий двигун потужністю 54 к. с. Максимальна швидкість становить 137 км/год.

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