На продаж виставили унікальний будинок на колесах Mercedes для суворого бездоріжжя (фото)

Стару вантажівку Mercedes-Benz Unimog U1300L перетворили на практичний будинок на колесах. Його високий кліренс дозволяє проїхати будь-де.

На аукціон Bring a Trailer виставили незвичайний будинок на колесах на базі вантажівки Mercedes-Benz Unimog U1300L. Про це розповіли на сайті аукціонного дому.

Mercedes-Benz Unimog випускається з 1945 року та був створений для того, щоб допомогти відновити Німеччину після Другої світової війни. Такі вантажівки випускають і досі.

На продаж виставили Mercedes-Benz Unimog U1300L 1987 року випуску. Його перетворили на практичний будинок на колесах, який готовий до суворого бездоріжжя.

Вантажівку модернізувала пара одружених аерокосмічних інженерів. Вони створили продуману житлову зону, де є все необхідне для життя.

У житловій зоні є все необхідне для життя Фото: Bring a Trailer

У житловій зоні використовується матеріал зі звукопоглинанням, який покращує внутрішню шумоізоляцію. На даху є додатковий багажник для інструментів.

У будинку на колесах можна знайти плиту, холодильник, раковину, компостний туалет, запас прісної води й сонячні батареї потужністю 600 Вт. Для сну передбачений матрац із піни з ефектом пам'яті розміром 48 на 75 дюймів.

На кухні є плита й раковина Фото: Bring a Trailer Для сну передбачений матрац із піни Фото: Bring a Trailer

Під капотом встановлений 6,0-літровий рядний шестициліндровий турбодизель. Він дозволяє розганяти важку вантажівку до 100 км/год.

Торги за Mercedes-Benz Unimog U1300L закінчуються за три дні. Наразі максимальна ставка за лот становить $125 000.

Раніше Фокус писав, що новозеландська компанія Bubble Caravans випускає компактні та практичні будинки на колесах із незвичайним дизайном.