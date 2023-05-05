Повернення легенди: Land Rover відродив класичний Defender (фото)

Дизайн Land Rover Defender виконаний у дусі моделі 70-х років, а салон оздоблений дорогою шкірою та деревом. Позашляховик продають за ціною Bentley Bentayga і всім покупцям дарують ексклюзивний віскі.

Культовий Land Rover Defender першого покоління повертається. Відому позашляхову модель випустять лімітованою серією Works V8 Islay Edition з 30 екземплярів. Про це повідомляє офіційний сайт британського бренду.

Дизайн авто виконаний у дусі класичного Land Rover Series III Фото: Land Rover

За основу взято Land Rover Defender 2012-2016 років випуску. Буде запропоновано як короткий тридверний варіант 90, так і подовжену п'ятидверну версію 110. Дизайн авто змінено і витримано в дусі більш старих Land Rover Series III 1971 року.

Ціна авто стартує з 290 000 доларів Фото: Land Rover

Салон Land Rover Defender Works V8 Islay Edition оброблений шкірою, а підлога в багажнику виконана з дерева. Також є вставки з дорогої тканини з картатим візерунком у шотландському стилі.

В обробці салону поєднуються шкіра та дорога тканина Фото: Land Rover

Під капотом встановлений 5,0-літровий V8 потужністю 405 к. с. З 8-ступінчастим автоматом новий Land Rover Defender розганяється до 100 км/год. займає 5,6 с, а максимальна швидкість обмежена на 171 км/год.

Щоб впоратися з такою потужністю, позашляховик отримав нові пружини підвіски та амортизатори, а також ефективніші гальма. Звичайно, збережений повний привід з понижувальною передачею.

Покупці отримують у подарунок ексклюзивний віскі Фото: Land Rover

Ціна Land Rover Defender Works Islay Edition V8 буде на рівні Bentely Bentayga – 230 000 фунтів стерлінгів ($290 000) за коротку версію і 245 000 фунтів стерлінгів ($308 500) – за п'ятидверну. Кожному покупцю подарують дорогий віскі Kilchoman (його випускає компанія внучки засновника Land Rover) та дві фірмові склянки.

Раніше Фокус повідомляв, що і новий Land Rover Defender отримав версію у ретро-стилі.

Також ми писали, що Land Rover випускатиме авто під трьома новими брендами.