В інтернеті показали унікальний шестиколісний позашляховик ЛуАЗ (фото)

Плаваючий всюдихід ЛуАЗ-1901 здатний долати 58-градусні підйоми та 1,4-метрові канави. Модель розробили у військовій та цивільній версіях.

Луцький автозавод відомий своїми позашляховиками, але мало хто знає, що там проектували навіть шестиколісні моделі. Зокрема, у 80-ті роки на підприємстві створили унікальний ЛуАЗ-1901. Фото авто опублікували на сайті Hyser.

Авто досягає 4,5 м завдовжки і має вантажопідйомність 650 кг

Розробка ЛуАЗ-1901 стартувала на початку 80-х, причому спочатку він був призначений для армії. В його основі лежав позашляховик ЛуАЗ-967 ТПК – військовий варіант "Волині".

Автомобіль подовжили до 4,5 м та додали йому третю вісь. Збільшені розміри дозволяли перевозити до чотирьох поранених на ношах або 650 кг вантажу.

1999 року презентували цивільну версію моделі Фото: autocentre.ua

Кузов ЛуАЗ-1901 виконали однооб'ємним та герметичним знизу. Як і ЛуАЗ-967 новий позашляховик був амфібією — міг пересуватися по воді зі швидкістю до 5 км/год.

Позашляховик мав постійний привід на другу та третю вісь, а перша – підключалася примусово. Крім того, колеса перших двох осей виконані повертаються. У рух його приводив 40-сильний двигун від "Запорожця".

Авто може перевозити до чотирьох поранених на ношах Фото: autocentre.ua

Позашляховик ЛуАЗ збудували 1984 року. На випробуваннях він долав 58-градусні підйоми та канави шириною до 1,4 м. Однак наприкінці 80-х у СРСР уже не вистачало грошей на виробництво військової техніки.

Роботи над ЛуАЗ-1901 продовжилися вже після здобуття Україною незалежності. Їхнім результатом стала громадянська версія ЛуАЗ-1901 "Геолог", представлена на автошоу SIA у 1999 році. Головною її відмінністю став 1,5-літровий трициліндровий дизель 3ДТМ на 51 к. с., створений у Харківському конструкторському бюро ім. Морозова. Максимальна швидкість становила 60 км/год.

Усюдихід оснастили 51-сильним дизелем Фото: wikipedia

Версія ЛуАЗ-1901 "Геолог" також не стала серійною. Усього випущено лише 8 екземплярів всюдихода.

Раніше Фокус розповідав про рідкісний позашляховик ЛуАЗ-1301 у стилі Suzuki Jimny. Його випустили невеликою серією.

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