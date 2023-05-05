Альтернатива Tesla Semi: Toyota готує електричні вантажівки із ГБО (фото)

Електричні версії Kenworth T680 та Peterbilt 579 запропонують у версіях потужністю 415 та 560 к. с. Запас ходу перевищить 700 км, а заправка займе лише 15 хвилин.

Концерни Toyota та Paccar анонсували спільний проект зі створення електричних вантажівок. Дві нові моделі надійдуть у виробництво у 2024 та 2025 роках. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.

Kenworth T680 зможе проїхати 724 км на одній заправці Фото: Toyota

Електричні силові установки розробки Toyota отримають вантажівки Kenworth T680 та Peterbilt 579. Сідельні тягачі Kenworth вже отримали сертифікацію у Каліфорнії та доступні для замовлення у США та Канаді. 10 таких авто зараз тестують у порту Лос-Анджелеса.

Електровантажівки отримають по два двигуни Toyota сумарною потужністю 415 або 560 к. с. Вони здатні буксирувати напівпричіп вагою 37 тонн.

Перші 10 Kenworth T680 відчувають у порту Лос-Анджелеса Фото: Toyota

Сідельні тягачі не отримають велику батарею як їхній основний конкурент Tesla Semi. Замість неї встановлять водневі паливні осередки, що виробляють електроенергію для двигунів.

За даними розробників, із повністю заповненими балонами з воднем Kenworth T680 зможе проїхати 724 км. Перевага такої технології — швидка заправка приблизно за 15 хвилин тоді, як заряджати батарею навіть у швидкому режимі доведеться не менше години. У вихлопі водневих авто міститься лише пара.

Раніше Фокус розповідав, що Scania створила батарею для електровантажівок із ресурсос 1,5 млн км.

Також ми писали, що в Україні з'явився екстремальний пікап Toyota.