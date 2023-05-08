На продаж виставили рідкісний мотоцикл Harley-Davidson Елвіса Преслі (фото)

Мотоцикл є частиною серії ювілейних моделей шосейних моделей Harley's Bicentennial run. Музикант купив цей Harley-Davidson FLH приблизно за рік до своєї смерті у 1977 році.

На аукціон Mecum виставили рідкісний мотоцикл Harley-Davidson FLH 1976, який належав легендарному музикантові Елвісу Преслі. Подробиці повідомили на сайті аукціонного дому.

Мотоцикл є частиною серії ювілейних шосейних моделей Harley's Bicentennial run, випущеної на честь 200-річчя США. Усього було виготовлено 750 одиниць Harley-Davidson FLH.

Елвіс Преслі купив мотоцикл приблизно за рік до своєї смерті у 1977 році. Це був останній Harley-Davidson у колекції музиканта.

Елвіс Преслі купив цей Harley-Davidson FLH за рік до смерті Фото: Mecum Auctions

Harley-Davidson FLH чудово зберігся та виглядає як новий. Пробіг мотоцикла складає лише 2029 км.

Після смерті музиканта готель у Нью-Джерсі купив цей Harley-Davidson FLH для рекламних цілей. У 1983 році він потрапив у музей Pioneer у Південній Дакоті.

Мотоцикл пофарбований у синьо-чорний колір з прикрасами на честь ювілею. Він оснащений оригінальним 1,2-літровим V-подібним двигуном, який працює у парі з чотириступінчастою коробкою передач.

Harley-Davidson FLH оснащений 1,2-літровим двигуном Фото: Mecum Auctions

Новий власник Harley-Davidson FLH отримає оригінальний набір ключів та автограф музиканта. Також у комплекті йде вся документація.

В аукціонному домі не назвали прогнозовану ціну на мотоцикл. Торги за лот пройдуть з 12 по 20 травня на заході Indy 2023.

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