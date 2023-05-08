Новий пікап Toyota на базі Land Cruiser показали до прем'єри (фото)

На знімку з сайту Toyota повністю показано передню частину нового покоління пікапа Tacoma. Новинка збереже відомі риси дизайну, а також отримає безліч доробок.

В інтернеті опублікували перші фото нового пікапа Toyota Tacoma 2024 менш ніж за два тижні до офіційної презентації. Про це повідомили на сайті Carscoops.

На знімку з сайту Toyota повністю показано передню частину нового покоління пікапа. Він отримає широку решітку радіатора зі світлодіодною смугою та невеликі фари.

Загалом Toyota Tacoma 2024 збереже брутальний дизайн. На фото зображено топову версію моделі TRD Pro.

Toyota Tacoma 2024 вперше сфотографували наживо Фото: Tacoma4G Forum

На капоті є чорний повітрозабірник для охолодження двигуна. Зовнішній вигляд доповнюють широкі колісні арки з пластиковими накладками.

Відомо, що нова Toyota Tacoma TRD Pro отримає амортизатори з регулюванням Fox QS3. Задні листові ресори замінять гвинтовими пружинами.

Топову версію пікапа буде запропоновано з гібридною силовою установкою i-Force Max. Вона складається з 3,5-літрового двигуна V6 з подвійним турбонаддувом та електромотором. Сумарна потужність складе 440 к.с., а крутний момент — 790 Нм.

Раніше Фокус писав, що Toyota розробляє механічну коробку передач, яка призначена для гібридних автомобілів бренду.