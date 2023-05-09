Mercedes-Benz знімають з виробництва популярний седан: чим замінять модель

Mercedes-Benz CLS пережив три покоління та став популярним завдяки стильному дизайну та багатому оснащенню. Модель стала жертвою нової стратегії бренду, згідно з якою буде переглянуто весь модельний ряд.

Mercedes-Benz продовжують змінювати свій модельний ряд у рамках оновленої стратегії. У серпні з виробництва буде знято чотиридверне купе CLS. Про це повідомили на сайті The Drive.

У Mercedes-Benz заявили, що життєвий цикл CLS завершиться 1 серпня 2023 року. Модель не отримає наступного покоління у майбутньому.

Mercedes-Benz CLS вперше було представлено на Женевському автосалоні у 2004 році. Це був стильніший варіант моделі E-Class.

Mercedes-Benz CLS з'явився у 2004 році Фото: Mercedes-Benz

Усього існує три покоління Mercedes-Benz CLS, кожне з яких вирізнялося авангардним дизайном. Після виходу AMG GT 4 Door у 2018 році попит на модель став поступово знижуватися. Саме тому бренд зосередиться на випуску більш перспективного автомобіля.

Також Mercedes-Benz незабаром позбавляться купе і кабріолетів C-Class і E-Class. Ці автомобілі замінить новий CLE.

Під питанням знаходиться й доля універсалів C-Class, E-Class та CLA. Їхнє виробництво може завершитися у 2024 році.

Раніше Фокус писав, що у Німеччині представили новий Mercedes-Benz E-Class шостого покоління.