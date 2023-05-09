Найбільший кросовер Lexus показали на першому офіційному фото

Новий Lexus TX — розкішніший брат Toyota Grand Highlander. Повнорозмірний кросовер запропонують у варіантах на 7 та 8 місць.

Опубліковано офіційний тизер Lexus TX. Великий сімейний кросовер мають подати у другій половині 2023 року. Перші подробиці нової моделі розкрили на офіційному сайті автовиробника.

Новий Lexus TX прийде на зміну семимісцевому RX L. По суті, модель є більш розкішним варіантом представленого нещодавно Toyota Grand Highlander. Основними її конкурентами стануть Audi Q7, Acura MDX та Lincoln Aviator.

Нова модель створена на базі Toyota Grand Highlander Фото: Toyota

На тизері відображена задня частина Lexus TX 2024. Силует даху та задні стійки такі ж, як у Toyota Grand Highlander, а ось ліхтарі зробили тонше і розтягнули на крила.

Очікується, що кросовер Lexus TX запропонують у версіях на 7 та 8 місць. Козирем 5,1-метрової моделі стануть просторий салон та місткий багажник.

За прикладом побратима від Toyota авто отримає віртуальну панель приладів, проекцію на лобове скло та великий сенсорний дисплей. Серед стандартного та додаткового обладнання з'являться камери кругового огляду, вентиляція крісел, електроприводи сидінь та дверей багажника.

У Lexus зареєстрували авторські права на позначення TX350, TX500h та TX550h+, тобто кросовер запропонують у трьох версіях. Очікується, що він отримає 2,4-літровий бензиновий турбомотор потужністю 275 к. с., а також гібридні версії на 250 та 367 к. с.

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