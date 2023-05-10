В Україні спростили процедуру купівлі авто: які зміни чекають на водіїв

Із серпня в Україні стане простіше купити новий автомобіль. Водіям більше не знадобиться доручення на реєстрацію транспортного засобу від власника.

Кабінет міністрів України ухвалив Постанову, згідно з якою в автосалонах можна буде купувати вже зареєстровані авто. Про це розповіли на урядовому порталі.

Постанова № 437 від 02 травня 2023 року вносить деякі зміни до процедури купівлі транспортних засобів. Покупці зможуть покласти представницькі функції у сервісних центрах МВС на юридичну особу, яка продає авто чи мотоцикл.

Вже із серпня дилери матимуть змогу продавати українським водіям вже зареєстровані автомобілі. До них буде прикріплено державний номерний знак та свідоцтво про реєстрацію на ім'я нового власника.

Більше не потрібно буде доручення на реєстрацію транспортного засобу від власника. Він може вказати особу, якій довіряє зареєструвати авто, прямо у договорі купівлі-продажу.

Крім цього, в Україні скасовуються "транзитні" номери, якщо автомобіль не доставляється до місця державної реєстрації своїм ходом. Усі ці нововведення почнуть діяти з 6 серпня 2023 року.

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