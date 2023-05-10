Новий Toyota Land Cruiser Prado 2024 розсекретили до прем'єри (відео)

Новий Toyota Land Cruiser Prado побудують на сучасній платформі та запропонують у кількох варіантах дизайну. У лінійці вперше з'явиться гібридна версія.

В інтернет потрапило відео із Toyota Land Cruiser Prado нового покоління. Рамний позашляховик мають презентувати у другій половині цього року. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

На відео Toyota Land Cruiser Prado 2024 зображено в анфас. У нього величезна решітка радіатора та матричні світлодіодні фари. Капот доповнений повітрозабірником. Раніше повідомлялося, що модель буде мати кілька різних варіантів дизайну передньої частини, причому один з них – у ретростилі.

Новий Toyota Prado 2024 збудують на сучасній платформі TNGA-F з більш жорсткою рамою. Таким чином, позашляховик порідниться з Toyota Land Cruiser 300, Sequoia і Tundra. Довжина авто залишиться на колишньому рівні (4,8 м), а його колісна база зросте до 2,84 м, що збільшить внутрішній простір.

Очікується, що перевірений 2,8-літровий турбодизель залишиться в лінійці, а на зміну бензинової версії, швидше за все, прийде гібрид потужністю 340 або навіть 440 к. с.

Крім того, новий Toyota Land Cruiser Prado вперше отримає 8-ступінчасту автоматичну КПП. Звичайно, збережуться повний привід з понижувальною передачею та блокування диференціалів.

Раніше Фокус повідомляв, що на платформі Toyota Land Cruiser 300 збудують і пікап Tacoma нового покоління.

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