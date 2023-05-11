Як у "Форсажі": рідкісний суперкар McLaren зберігається на 57-му поверсі пентхауса (відео)

Мільйонер заявив, що пентхаус тепер стане постійною "домівкою" для McLaren Senna GTR. За його словами, суперкар є головною окрасою інтер'єру.

Мультимільйонер Адріан Портеллі з Австралії вирішив зберігати свій рідкісний суперкар McLaren Senna GTR на 57-му поверсі пентхауса. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Пентхаус мільйонера розташований у Мельбурні у вежах-близнюках на вулиці Ла Троб. Це найдорожча нерухомість в Австралії вартістю 26,3 млн доларів. Трековий суперкар коштував ще 2 млн доларів.

Для того, щоб доставити McLaren Senna GTR на 57-й поверх, довелося залучити вісім осіб. Вони підняли суперкар із землі за допомогою крана та обережно піднесли його до пентхауса. Після цього автомобіль в'їхав до будівлі.

Адріан Портеллі поділився, що вирішив розмістити суперкар у пентхаусі, оскільки не збирається їздити на ньому. Після завершення будівельних робіт у будівлі перенести авто майже неможливо.

У мережі користувачі жартують, що ця ситуація нагадує сцену з фільму "Форсаж 7", в якій розкішний суперкар Lykan Hypersport також зберігався у пентхаусі. У стрічці автомобіль робив стрибки крізь будівлі, але McLaren Senna GTR навряд чи чекає така сама доля.

McLaren Senna GTR був випущений обмеженим тиражем лише у 75 одиниць. Це найекстремальніша версія суперкара Senna, яка орієнтована на перегоновий трек.

McLaren Senna GTR оснащений 4,0-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 825 к.с. і 800 Нм крутного моменту. Суперкар здатний розганятися від 0 до 100 км/год лише за 2,6 секунди та розвивати швидкість до 338 км/год.

Раніше Фокус писав, що в австралійському Мельбурні сталася серйозна ДТП, винуватцем якої став рідкісний суперкар Ferrari 360 Challenge Stradale 2003.