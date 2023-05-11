Які автомобілі з Китаю купують українці: статистика продажів

Українці почали купувати більше автомобілів, виготовлених у Китаї. Більшу частину сегменту складають електромобілі, а також бензинові моделі.

За квітень 2023 року українці купили 509 нових автомобілів, випущених у Китаї. Також експерти визначили найпопулярніші моделі. Про це повідомили в асоціації Укравтопром.

За словами експертів, майже кожен десятий новий автомобіль, придбаний в Україні минулого місяця, має китайське походження. Деякі з них випущені китайськими брендами, а інші були зібрані на китайських заводах.

Цікаво, що 75% від усіх куплених в Україні китайських авто склали електромобілі. Ще 30% оснащувалися бензиновими двигунами. Дизельні моделі становили лише 2% від сегмента.

Volkswagen ID.4 став найпопулярнішим автомобілем з Китаю на українському ринку Фото: Volkswagen

Топ 5 найпопулярніших китайських автомобілів на українському ринку за квітень:

Volkswagen ID.4 — 129 авто. Dongfeng/Honda M-NV — 53 авто. Chery Tiggo 4 — 43 авто. Volkswagen ID.6 — 36 авто. Chery Tiggo 2 — 32 авто.

Раніше Фокус розповів, що в Україні за квітень 2023 року зареєстрували 2128 нових та вживаних електромобілів, що є новим рекордом.

Також ми писали, що за квітень 2023 року українці купили 15,3 тисячі автомобілів, які були імпортовані з інших країн.