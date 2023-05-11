Американка повернула собі раритетний Chevrolet, викрадений 13 років тому (фото)

Жінка знайшла викрадений автомобіль через 9 років, але через бюрократичні проблеми їй довелося почекати ще чотири роки. Проблеми виникли через політику штату та недійсні документи на авто.

Американка, на ім'я Еліот змогла повернути Chevrolet Nova SS 1971 року випуску, який у неї викрали у 2010 році. Про це розповіли на сайті The Drive.

У вересні 2010 року Еліот припаркувала автомобіль біля будинку свого друга, поки відвідувала реабілітаційний центр. Через два місяці жінка виявила, що її авто зникло.

Довгий час поліція не могла знайти викрадений Chevrolet Nova та справа була закрита. Проте Елліотт продовжила пошуки.

Поліцейські не змогли знайти викрадений Chevrolet Nova SS Фото: oregonlive.com

Через дев'ять років жінка побачила свій автомобіль в оголошенні про продаж. Вона одразу ж зв'язалася з продавцем і звернулася до поліції.

Еліот сподівалася повернути свій Chevrolet Nova якнайшвидше, але все виявилося набагато складніше. Через бюрократичні проблеми жінка отримала назад свій автомобіль лише через чотири роки.

Автомобіль був виставлений на продаж дилером, на ім'я Джеремі Конрой, який вважав, що придбав його на законних підставах у чоловіка, на ім'я Енді Мейс. Авто не мав документів.

Через деякий час Chevrolet Nova був заново зареєстрований. В історії авто не було зазначено, що він є викраденим. Річ у тім, що поліція регулярно видаляє з державної бази даних старі записи про викрадення.

Правоохоронці врешті-решт заарештували Мейса, звинувативши його в крадіжці автомобіля, але йому вдалося вийти на волю. Звинувачення було знято через те, що не знайшлося державного захисника для роботи у справі.

Зрештою залишилося вирішити, кому тепер належить автомобіль. Еліот хотіла повернути його собі, але цього хотів і Конрой, який заплатив за авто 10 тисяч доларів.

Розгляд справи про викрадення зайняв цілих чотири роки Фото: oregonlive.com

Суд вирішив, що Chevrolet Nova належить Еліот, оскільки Конрой не міг отримати справжніх документів на авто. Так жінка змогла повернути свій викрадений автомобіль лише через 13 років.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні у 2023 році різко скоротилася кількість викрадень автомобілів.