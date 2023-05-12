Американці назвали найкращі гібридні кросовери 2023 року (фото)

Представлені в рейтингу моделі пропонують високий рівень практичності та відрізняються низькою витратою палива. Експерти також виділили переваги цих авто.

Американські експерти проаналізували ринок гібридних кросоверів і назвали найкращі моделі у цьому сегменті. Рейтинг опублікували на сайті HotCars.

Щоб визначити найкращі гібридні кросовери 2023 року, експерти оцінили їх за кількома критеріями. Серед них: ефективність, комфорт, динаміка та середня витрата палива.

До рейтингу потрапили 10 моделей, які можна купити новими у США у 2023 році. Всі вони мають безліч переваг.

Топ 10 найкращих гібридних кросоверів 2023 року:

1. Kia Niro Hybrid

Kia Niro надійний та недорогий в обслуговуванні кросовер Фото: Kia

Kia Niro Hybrid оновився у 2023 році та став привабливішим зовні. Крім цього модель відрізняється просторим салоном та багатим оснащенням.

У США кросовер доступний з гарантією на 10 років або 160 000 км. Також авто має непоганий показник надійності.

2. Kia Sportage Hybrid

Kia Sportage має непогану динаміку Фото: Kia

Kia Sportage є дуже популярним кросовером у всьому світі. Гібридна модифікація може похвалитися потужністю 226 к.с. та непоганою динамікою.

За словами експертів, інтер'єр кросовера є досить просторим, а його ходові якості вражають. Також модель витрачає менше ніж 7 літрів палива на 100 км.

3. Toyota Corolla Cross Hybrid

Toyota Corolla Cross пропонує багато місця для водія та його пасажирів Фото: Toyota

Гібридний кросовер Toyota Corolla Cross вже у базовій комплектації доступний з повним приводом. Також модель відрізняється відмінною економністю.

У салоні цілком достатньо місця для водія та його пасажирів. Також перевагою є великий багажник.

4. Hyundai Tucson Hybrid

Hyundai Tucson може похвалитися чудовим оздобленням інтер'єру Фото: Hyundai

Hyundai Tucson Hybrid пропонує просторий інтер'єр та багате оснащення. Він розкішніший, ніж Kia Sportage, але зовсім трохи дорожчий.

Також приваблює яскравий дизайн кросовера. У найдорожчих комплектаціях модель може похвалитися преміальним оздобленням інтер'єру.

5. Honda CR-V Hybrid

Honda CR-V має непогані динамічні характеристики Фото: Honda

Новий Honda CR-V Hybrid 2023 відрізняється привабливим зовнішнім виглядом, який поєднується з футуристичними елементами дизайну. Також кросовер має непогані динамічні характеристики.

Інтер'єр просторий та зручний. Ціни на модель у США становлять від 30 до 35 тисяч доларів.

6. Hyundai Santa Fe Hybrid

Hyundai Santa Fe відрізняється просторим салоном Фото: Hyundai

Hyundai Santa Fe має відмінну якість збірки, просторий салон і комфортну підвіску. Крім цього, кросовер досить швидкий і приємний у керуванні.

Також експерти високо оцінили надійність моделі. У Hyundai Santa Fe рідко трапляються поломки.

7. Kia Sorento Hybrid

Kia Sorento пропонує сім посадкових місць Фото: Kia

Семимісний кросовер Kia Sorento чудово підходить для великої родини. Гібридна версія моделі також дуже економна.

Інтер'єр просторий та пропонує широкий набір оснащення. Повнопривідні версії також мають непогану прохідність.

8. Toyota Highlander Hybrid

Toyota Highlander радує високим рівнем надійності Фото: Toyota

Toyota Highlander відрізняється просторим та комфортним салоном з багатим оснащенням. Також радує високий рівень надійності моделі.

Експерти відзначили відмінну якість збірки кросовера та його м'яку підвіску. Гібридна версія додає до цього низьку витрату палива.

9. Lexus NX Hybrid

Lexus NX має комфортний і просторий салон Фото: Lexus

Lexus NX пропонує комфортний та просторий салон. Гібридна версія додає до цього низьку витрату палива.

Вже в стандартній комплектації модель оснащується повним приводом та може похвалитися високою плавністю ходу. Також приваблює багате оснащення та великий багажник.

10. Lexus RX Hybrid

Lexus RX пропонує високий рівень комфорту Фото: Lexus

Нове покоління кросовера відрізняється відмінною якістю збірки та комфортним інтер'єром. Також радує висока плавність ходу.

Гібридна версія видає потужність 246 к.с., що забезпечує непогані динамічні характеристики. На вибір доступна і потужніша 367-сильна модифікація F Sport Performance.

Раніше Фокус розповів, що у Китаї розсекретили новий гібридний кросовер Wuling Xingyun від SAIC Motor та General Motors.