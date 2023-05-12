Рекордно низькі продажі: російський клон Rolls-Royce виявився нікому не потрібним

У березні Aurus зміг продати своїм клієнтам лише чотири автомобілі. За минулий місяць кількість реалізованих авто знизилася вдвічі.

Російський автовиробник Aurus зміг продати лише два автомобілі за квітень. Це рекордно низькі показники продажу. Про це повідомили на сайті autonews.ru.

Дані про продажі опублікувало аналітичне агентство "Автостат". Вони враховують усі автомобілі у системі електронних паспортів транспортних засобів.

У березні Aurus зміг продати своїм клієнтам лише чотири автомобілі. За минулий місяць кількість реалізованих авто знизилася вдвічі.

За перший квартал 2023 року було продано 11 автомобілів Aurus. За весь 2022 рік у РФ було реалізовано лише 31 автомобіль.

У 2022 році Aurus представив позашляховик Komendant. Ціни на модель стартують від $584 200, що відіграло ключову роль у низькому попиті.

В Aurus вважають, що такі показники продажів є оптимальними. Вони зазначили, що Bentley у 2021 році реалізували у Росії 256 автомобілів.

Також росіяни налагодили постачання своїх автомобілів до ОАЕ. Зокрема, влада країни замовила броньовані версії моделей Senat та Komendant.

Раніше Фокус писав, що росіянам стає важче купити нові автомобілі через численні санкції.