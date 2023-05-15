На Hyundai та Kia подали до суду через часті викрадення їхніх автомобілів: деталі позову

Американські страхові компанії зазнають величезних збитків через постійні викрадення автомобілів Hyundai та Kia. Компанії звинувачуються в тому, що вони навмисно заощаджували на безпеці своїх авто.

У США десятки страхових компаній подали позов на компанії Hyundai та Kia. Причиною стали часті викрадення їхніх автомобілів. Про це розповіли на сайті Automotive News.

Страхові компанії вимагають відшкодувати витрати на ремонт або заміну автомобілів Hyundai та Kia. В усьому винне різке зростання кількості викрадень цих авто з 2022 року.

Деякі автомобілі Hyundai та Kia, що продавалися у США до 2021 року, не були оснащені імобілайзером. Це дозволяло викрадачам використовувати USB-кабель, щоб завести авто та поїхати.

Під час викрадення злочинці часто розбивають вікна автомобілів і позбавляються частини внутрішньої обробки. Страхові компанії змушені покривати ці витрати, але випадки угонів моделей Hyundai та Kia стали відбуватися надто часто.

Близько 68 страхових компаній вже виплатили власникам 190 мільйонів доларів і оцінюють загальні збитки у понад 300 мільйонів доларів. Експерти підрахували, що збитки можуть збільшитись до 600 мільйонів доларів.

Всього без імобілайзера було випущено 3,8 мільйона автомобілів Hyundai та 4,5 мільйона авто Kia. Представники південнокорейських брендів заявили, що "в судовому розгляді немає потреби". За їхніми словами, автомобілі Hyundai та Kia відповідають федеральним вимогам щодо захисту від угону.

У позові сказано, що клієнти могли отримати автомобілі з імобілайзером тільки, якщо вони вибирали дорогі комплектації. При цьому відсутність цієї системи безпеки не була вказана у списку оснащення.

У лютому 2023 року Hyundai та Kia випустили оновлення програмного забезпечення для проблемних автомобілів, яке активує функцію "вимикання запалювання" після блокування дверей. Власникам тепер доводиться використовувати дармовис для розблокування авто.

Раніше Фокус писав, що влада Китаю наказала Tesla відкликати 1,1 мільйона електромобілів через проблеми з системами прискорення та гальмування.