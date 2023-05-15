Художниця перетворила невеликий автобус на затишний будинок на колесах за $9000 (відео)

Ріта стала активніше подорожувати своїм авто під час пандемії. Через деякий час художниця вирішила переїхати в будинок на колесах, який переобладнала самостійно.

У США виявили затишний будинок на колесах на базі автобуса Ford. Автобудинок створила художниця, на ім'я Ріта, яка часто мандрує країною. Відео опублікували на YouTube-каналі Tiny House Giant Journey.

Автобус отримав рожевий колір кузова. Ріта заявила, що так автобус став виглядати затишніше зовні.

Ріта працює графічним дизайнером та часто малює картини. Раніше вона жила у квартирі в Далласі та працювала в компанії з розробки програмного забезпечення.

Під час пандемії жінка почала подорожувати своїм позашляховиком разом зі своїми собаками. Зрештою, вона вирішила переїхати до будинку на колесах.

Модернізація автобуса в автобудинок зайняла п'ять тижнів та два дні. Загальна вартість переобладнання становила 9000 доларів.

Будинок на колесах отримав багато вікон, які дають досить природного світла. Пара дверей відкриває доступ до житлового простору.

Усередині є безліч відсіків для зберігання речей, кухня та робоче місце. Також усередині передбачено душ.

Простір усередині зосереджений навколо робочого місця Фото: Скриншот

Робочий простір включає письмовий стіл і місце для зберігання всіх фарб, пензлів та художнього приладдя Ріти. Жінка зазначила, що їй комфортно жити в таких умовах.

Раніше Фокус розповів, що на аукціон виставили незвичайний будинок на колесах на базі вантажівки Mercedes-Benz Unimog U1300L.