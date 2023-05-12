Вантажівку Mitsubishi перетворили на комфортний будинок на колесах для подорожей (відео)

Будинок на колесах розрахований на двох осіб і може похвалитися наявністю кухні, ванної, спальні та вітальні. Автобудинок дозволяє подорожувати повністю автономно протягом двох тижнів.

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Подружжя Оллі та Харрієт з Німеччини показало свій практичний будинок на колесах на базі вантажівки Mitsubishi Fuso. Відео опублікували на YouTube-каналі Tiny House Giant Journey.

В автобудинку є все потрібне для далеких подорожей. Високий кліренс і позашляхові колеса дозволяє автомобілю впоратися з найсуворішим бездоріжжям.

Оллі та Харрієт купили Mitsubishi Fuso близько семи років тому. Вони переобладнали вантажівку у зручний будинок на колесах, щоб подорожувати на ньому по всьому світу.

З травня 2022 року пара регулярно подорожує. Подружжя заявило, що цей автобудинок задовольняє всі їхні потреби.

Будинок на колесах важить близько 6800 кг. У середньому він витрачає трохи більше ніж 18 літрів палива на 100 км.

В інтер'єрі автобудинку переважають світлі кольори. Усередині є зручна вітальня, об'єднана з кухнею та спальнею. Там можна знайти все потрібне.

Усередині автобудинку переважають світлі кольори Фото: Скріншот

У салоні є ванна. Резервуара для води вистачає приблизно на два з половиною тижні.

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Зовні можна розмістити другу кухню просто неба. Вона забезпечує більше місця для приготування, ніж внутрішня кухня.

Раніше Фокус розповів, що у Великій Британії старий товарний вагон перетворили на оригінальний будинок на колесах.