Вантажівку Mitsubishi перетворили на комфортний будинок на колесах для подорожей (відео)
Будинок на колесах розрахований на двох осіб і може похвалитися наявністю кухні, ванної, спальні та вітальні. Автобудинок дозволяє подорожувати повністю автономно протягом двох тижнів.
Подружжя Оллі та Харрієт з Німеччини показало свій практичний будинок на колесах на базі вантажівки Mitsubishi Fuso. Відео опублікували на YouTube-каналі Tiny House Giant Journey.
В автобудинку є все потрібне для далеких подорожей. Високий кліренс і позашляхові колеса дозволяє автомобілю впоратися з найсуворішим бездоріжжям.
Оллі та Харрієт купили Mitsubishi Fuso близько семи років тому. Вони переобладнали вантажівку у зручний будинок на колесах, щоб подорожувати на ньому по всьому світу.
З травня 2022 року пара регулярно подорожує. Подружжя заявило, що цей автобудинок задовольняє всі їхні потреби.
Будинок на колесах важить близько 6800 кг. У середньому він витрачає трохи більше ніж 18 літрів палива на 100 км.
В інтер'єрі автобудинку переважають світлі кольори. Усередині є зручна вітальня, об'єднана з кухнею та спальнею. Там можна знайти все потрібне.
У салоні є ванна. Резервуара для води вистачає приблизно на два з половиною тижні.Важливо
Зовні можна розмістити другу кухню просто неба. Вона забезпечує більше місця для приготування, ніж внутрішня кухня.
Раніше Фокус розповів, що у Великій Британії старий товарний вагон перетворили на оригінальний будинок на колесах.