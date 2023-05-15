На продаж виставили рідкісний спорткар Opel 80-х у стані нового авто (фото)

Рідкісний лімітований спорткар Opel Manta 400 цінується серед колекціонерів. На продаж виставили особливий екземпляр, який відрізняється відмінним станом та наявністю більшості заводських запчастин.

У Британії на продаж виставили рідкісний спорткар Opel Manta 400 1982 випуску. Загалом було побудовано 245 екземплярів цієї моделі. Подробиці про авто розповіли на сайті PistonHeads.

Opel Manta 400 був створений для омологації у знаменитій Групі B. Виставлений на продаж спорткар є раннім варіантом моделі з подвійною решіткою радіатора та прямокутними фарами.

Зовнішньо від стандартної моделі Opel Manta 400 відрізняється новим кузовним обвісом з широкими колісними арками. На передньому бампері є протитуманні фари, а позаду встановлений спойлер.

На кришці багажника встановлено спойлер Фото: PistonHeads

Також спеціальну версію можна відрізнити за унікальним забарвленням кузова. Всі Opel Manta 400 мають чорно-жовту графіку з наклейками "400" спереду та ззаду.

Виставлений на продаж автомобіль зберіг усі оригінальні деталі, окрім вихлопної труби. Її довелося замінити на нову.

Головною особливістю спорткара є його 2,4-літровий двигун Cosworth. Він розвиває потужність 144 к.с. і 206 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 8 секунд, а максимальна швидкість становить 210 км/год.

Двигун був доопрацьований інженерами Cosworth Фото: PistonHeads

Автомобіль відмінно зберігся та не потребує ремонту. Його пробіг становить лише 59 тисяч кілометрів.

Інтер'єр Opel Manta 400 також в ідеальному стані. На сидіннях залишилися зображення логотипа Opel, а на бардачку зображена назва тюнінг-ательє Irmscher, яке брало участь у розробці моделі.

Інтер'єр спорткара виглядає як новий Фото: PistonHeads

За унікальний раритетний спорткар просять 143 830 доларів. Разом з авто новий власник отримає всю документацію з історією обслуговування.

Раніше Фокус повідомляв, що у Великій Британії на продаж за 94 200 доларів виставили унікальний седан Bentley Mulsanne, який належав королю Чарльзу III.