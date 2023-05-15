Китай став найбільшим у світі експортером авто у 2023 році: статистика продажів

Китай продовжує збільшувати експорт автомобілів до інших країн. КНР залишила позаду Японію, експортувавши 1,069 млн авто за перший квартал 2023 року.

За підсумками першого кварталу 2023 року, Китай став найбільшим у світі експортером автомобілів. КНР навіть вдалося випередити японських автовиробників. Про це повідомили в асоціації Укравтопром.

Тривалий час лідером серед найбільших у світі експортерів автомобілів залишалася Японія. Тепер першу позицію вперше зайняв Китай.

З Китаю до інших країн у першому кварталі 2023 року експортували 1,069 млн автомобілів. Японія поставила в інші країни лише 1,047 млн автомобілів за такий самий період.

Експерти прогнозують, що відставання Японії від Китаю лише збільшуватиметься. Це відбуватиметься завдяки збільшенню виробничих потужностей у КНР.

За квітень з Китаю в інші країни експортували 376 тисяч автомобілів. Це на 3,3% більше, ніж у березні.

Топ 10 китайських автовирбників за експортом автомобілів:

SAIC; Chery; Tesla; Geely; Great Wall; DongFeng; Changan; BYD; BAIC; JAC.

Раніше Фокус розповів, що у Китаї розсекретили новий седан Geely Galaxy L6, який отримає надпотужну 660-сильну гібридну версію.