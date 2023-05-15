В Україні помітили стильний та дуже рідкісний американський спорткар (фото)
Fisker Karma — одна з найнезвичайніших американських моделей у ХХІ столітті. Елегантний седан оснащений складною гібридною установкою та здатний розігнатися до 100 км/год за 5,9 с.
У Києві сфотографували раритетний гібрид Fisker Karma 2012 року. В Україні зареєстровано лише кілька таких спортивних седанів. Знімки з'явилися на сторінці topcars_u.a у Instagram.
Седан Fisker Karma – творіння відомого датського дизайнера Хенріка Фіскера, який також створив знамениті BMW Z8, Aston Martin DB9 та V8 Vantage. У 2011-2012 роках зібрано 2450 таких авто.
Випустити більше Fisker Karma завадило банкрутство компанії. Примітно, що нещодавно права на модель викупила китайська компанія Wanxiang та відновила її виробництво моделі відновили у повністю електричному виконанні.
П'ятиметровий Fisker Karma відрізняється витонченим дизайном із витягнутим силуетом. У нього довгий капот, похилий дах і вкорочений багажник. Стандартними є 22-дюймові колеса. В обробці салону використано еко-шкіру та дерево.
У Fisker Karma колеса обертають два електромотори сумарною потужністю 408 к. с. Розгін до 100 км/год займає 5,9 секунди, а максимальна швидкість обмежена на 200 км/год.
Акумуояторна батарея на 20 кВт∙год забезпечує запас ходу 83 км. Потім підключається 2,0-літрова бензинова турбочетвірка на 260 к. с. Вона служить генератором та виробляє електроенергію для основних моторів. Запасу палива вистачає, щоби проїхати ще 370 км.
Раніше Фокус повідомляв, що у Києві також сфотографували дуже рідкісний спортивний седан зі Швеції.
Також ми писали, що в Україну із США привезли найновіший позашляховик Toyota Sequoia 2023.