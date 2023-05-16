Оновлення Tesla виводить із ладу акумулятори: власники електрокарів подають до суду

Tesla автоматично встановлює на електрокари оновлення програмного забезпечення, які не завжди працюють стабільно. Деяким власникам електромобілів навіть доводилося замінювати акумуляторні батареї.

Власники електромобілів Tesla Model S і Model X подали колективний позов проти Tesla через останнє оновлення програмного забезпечення. Про це повідомили на сайті Reuters.

У позові сказано, що нове автоматичне оновлення програмного забезпечення призводить до зменшення запасу ходу або виходу з ладу акумуляторної батареї, що порушує закони штату Каліфорнія.

Власники електромобілів зазначили, що запас ходу їхніх авто після оновлення в середньому скоротився на 20%. У деяких випадках навіть доводиться міняти батареї, що коштує 15 000 доларів.

Судовий позов було подано до Окружного суду США в Сан-Франциско з вимогою, щоб проблемні електромобілі вважалися "захищеними комп'ютерами". У позові стверджується, що автоматичне оновлення порушує права споживачів.

Стів Берман, повірений, що представляє власників і орендодавців Tesla в судовому процесі, заявив, що власники електромобілів мають обмежений контроль над своїми авто, оскільки оновлення програмного забезпечення встановлюються без їхньої згоди. Автовиробник поки що не відреагував на позов.

Інші автовиробники заздалегідь повідомляють своїм клієнтам про заплановане оновлення програмного забезпечення. Електромобілі Tesla автоматично оновлюються щоразу, коли вони підключаються до Wi-Fi.

Раніше Фокус розповів, що Tesla випустила новий пакет Track Package для Model S Plaid, який дозволяє електромобілю розганятися до 322 км/год.