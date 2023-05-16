Маршрутка преміум класу: у Китаї готують розкішний і дорогий мікроавтобус (фото)

Новий Hongqi QM7 оснащений кондиціонером і камерою заднього виду, а пасажирські сидіння оздоблені шкірою. Автобус оснащений 303-сильною турбошісткою.

Опубліковано фото нового FAW Hongqi QM7. Представницький мікроавтобус продаватимуть як державним структурам, так і приватним клієнтам. Подробиці моделі розкрили на сайті CarNewsChina.

Передня частина виконана у фірмовому стилі Hongqi Фото: CarNewsChina

FAW Hongqi є найстарішим автовиробником Китаю, а його розкішні авто використав ще Мао Цзедун. Дорогі мікроавтобуси преміум класу для обслуговування різних заходів та прийому делегацій Hongqi випускає з 1980 року, причому первісток був клоном радянського ЗІЛ-118 "Юність".

Автобус оснащений 303-сильною бензиновою турбошісткою Фото: CarNewsChina

Новий Hongqi QM7 продовжує цю лінійку. Мікроавтобус на 15 пасажирів виконаний у сучасній стилістиці марки та отримав фірмову широку решітку радіатора.

Водій отримав цифрову панель приладів Фото: CarNewsChina

Габарити Hongqi QM7:

довжина — 7 295 мм;

ширина — 2 090 мм;

висота — 2 785 мм;

колісна база — 3 990 мм.

У салоні встановлені широкі крісла, оздоблені дорогою шкірою. Оснащення враховує цифрову панель приладів, кондиціонер, камеру заднього виду та парктронік.

Пасажирські сидіння оздоблені шкірою Фото: CarNewsChina

Автобус Hongqi QM7 оснащений 3,0-літровою бензиновою турбошісткою на 303 к. с. та автоматичної КПП. Середня витрата палива становить 15,9 л/100 км.

Раніше Фокус розповідав про маловідомий позашляховий автобус ЛАЗ. Його випустили невеликою серією.

Також ми писали про незвичайну маршрутку на базі "Таврії".