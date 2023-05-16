Маршрутка преміум класу: у Китаї готують розкішний і дорогий мікроавтобус (фото)
Новий Hongqi QM7 оснащений кондиціонером і камерою заднього виду, а пасажирські сидіння оздоблені шкірою. Автобус оснащений 303-сильною турбошісткою.
Опубліковано фото нового FAW Hongqi QM7. Представницький мікроавтобус продаватимуть як державним структурам, так і приватним клієнтам. Подробиці моделі розкрили на сайті CarNewsChina.
FAW Hongqi є найстарішим автовиробником Китаю, а його розкішні авто використав ще Мао Цзедун. Дорогі мікроавтобуси преміум класу для обслуговування різних заходів та прийому делегацій Hongqi випускає з 1980 року, причому первісток був клоном радянського ЗІЛ-118 "Юність".
Новий Hongqi QM7 продовжує цю лінійку. Мікроавтобус на 15 пасажирів виконаний у сучасній стилістиці марки та отримав фірмову широку решітку радіатора.
Габарити Hongqi QM7:
- довжина — 7 295 мм;
- ширина — 2 090 мм;
- висота — 2 785 мм;
- колісна база — 3 990 мм.
У салоні встановлені широкі крісла, оздоблені дорогою шкірою. Оснащення враховує цифрову панель приладів, кондиціонер, камеру заднього виду та парктронік.
Автобус Hongqi QM7 оснащений 3,0-літровою бензиновою турбошісткою на 303 к. с. та автоматичної КПП. Середня витрата палива становить 15,9 л/100 км.
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