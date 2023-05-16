Тільки для обраних: Lamborghini презентували ексклюзивний надпотужний кросовер (фото)

Купити Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12 зможуть лише власники трекового суперкара Essenza SCV12. Нова версія кросовера відрізняється особливою обробкою екстер'єра та інтер'єра.

Спортивний кросовер Lamborghini Urus отримав лімітовану версію Performante Essenza SCV12, доступну тільки для обраних клієнтів. Про це повідомили на сайті Motor1.

Придбати Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12 можуть тільки ті люди, які володіють трековим суперкаром Essenza SCV12. Модель була виготовлена обмеженим тиражем у 40 екземплярів.

Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12 відрізняється двоколірним забарвленням кузова. На передніх бокових дверях з'явилися перегонові номери. У нижній частині кузова є контрастна лінія.

Нова версія кросовера відрізняється двоколірним забарвленням кузова Фото: Lamborghini

Кожен кросовер матиме таку саму колірну палітру, що й Essenza SCV12, за яким він закріплений. Всі екземпляри оснастять 23-дюймовими колісними дисками чорного глянсового кольору.

Кожен кросовер повторюватиме колірну палітру суперкара Essenza SCV12 Фото: Lamborghini

Інтер'єр виконаний з алькантари та вуглецевого волокна, яке доступне у матовому або глянсовому виконанні. Також усередині є елементи з анодованого алюмінію та червоні акценти.

Інтер'єр кросовера виконаний з алькантари та вуглецевого волокна Фото: Lamborghini

Вартість суперкара Lamborghini Essenza SCV12 складала 2,4 мільйона доларів. Ціни на кросовер не розкриваються, але він точно обійдеться клієнтам набагато дешевше.

Lamborghini Urus Performante Essenza SCV12 оснащений 4,0-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 666 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,3 секунди, а максимальна швидкість становить 306 км/год.

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