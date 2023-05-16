Чемпіон "Формули-1" представив вражаючий електробайк із рекордним запасом ходу (фото)

Електричний мотоцикл Verge оснащений 138-сильним двигуном і розганяється до 100 км/год за 3,5 с. Байк здатний проїхати понад 320 км без підзарядки.

Компанія Verge Motorcycles створила нову модель електромотоцикла. Презентував її дворазовий чемпіон "Формули-1" Міка Гаккінен, який взяв участь у розробці та допрацюванні байка. Про це повідомляється на сайті виробника.

"За своїм досвідом я знаю, що потрібно для розробки транспортного засобу, що втілює в собі швидкість, точність та елегантність. Я хотів спроєктувати мотоцикл аж до найдрібніших деталей, а не просто вибрати колір", — заявив фінський гонщик.

Електробайк може проїхати понад 320 км без підзарядки

В основі новинки лежить електробайк Verge TS Pro, але конструкцію суттєво переробили. Для нього створили особливий обтічник із карбону та лакованого пластику. Сидіння виконане із дорогої шкіри. Замість ключа запалювання передбачена карта, як у Tesla.

Електричний мотоцикл оснащений двигуном потужністю 138 к. с. та батареєю ємністю 20,2 кВт∙год. Він розганяється до 100 км/год за 3,5 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на 200 км/год. Уповільнюють електробайк Verge гальма Brembo.

Запас ходу перевищує 320 км, і це новий рекорд для електромотоциклів. Зарядити батарею в швидкому режимі можна лише за 35 хвилин.

Розгін до 100 км/год займає 3,5 с

Електромотоцикл Verge випустять лімітованою серією 100 одиниць. Ексклюзивна модель буде недешевою: вона коштує 80 000 євро, тоді як ціна стандартного Verge TS Pro – близько 30 000 євро. Усі байки будуть чорно-сірого кольору, а прикрасять їх автографом Міккі Гаккінена.

Раніше Фокус повідомляв, що Harley-Davidson вивели на ринок доступний електробайк.

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