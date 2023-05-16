Сучасні компактні автомобілі масово провалили нові краш-тести (відео)

Популярні компактні автомобілі мають низький рівень безпеки для задніх пасажирів. Це пов'язано з відсутністю сучасних засобів захисту.

Страховий інститут безпеки дорожнього руху (IIHS) опублікував результати оновлених краш-тестів, які виявились надто складними для багатьох сучасних автомобілів. Про це повідомили на сайті Car and Driver.

У краш-тестах за новою методикою IIHS з'ясувалося, що компактні автомобілі не забезпечують необхідного захисту для задніх пасажирів. У новій серії тестів взяли участь Honda Civic, Toyota Corolla, Kia Forte, Nissan Sentra та Subaru Crosstrek.

Жодна з протестованих моделей не змогла отримати загальну оцінку "Добре" за краш-тест. Тільки стан безпеки Honda Civic та Toyota Corolla був відзначений як "Прийнятно". Інші автомобілі отримали оцінку "Погано".

Експерти заявили, що низькі оцінки пов'язані з відсутністю сучасних засобів захисту пасажирів на другому ряду. У всіх протестованих авто задній манекен падав униз під час зіткнення.

За словами експертів, ця проблема трапляється на багатьох сучасних автомобілях. Автовиробники часто приділяють недостатньо уваги для безпеки задніх пасажирів.

Раніше Фокус розповів, що Страховий інститут безпеки дорожнього руху (IIHS) назвав найнебезпечніші автомобілі 2023 року за підсумками нових краш-тестів.