Найдоступніший електрокар Chevrolet встановив новий рекорд дальності ходу (фото)

Бразильська команда General Motors їздила на електромобілі Chevrolet Bolt EUV протягом 28 годин та 30 хвилин. За цей час електрокар робив лише короткі зупинки для зміни водіїв.

У Бразилії електромобіль Chevrolet Bolt EUV проїхав рекордну відстань на одному заряді. Для цього команді випробувачів довелося піти на деякі хитрощі. Про це повідомили на сайті AutoEvolution.

Команді GM do Brasil вдалося проїхати 901,8 км на одному заряді Chevrolet Bolt EUV. У випробуванні брала участь модифікація електромобіля з батареєю місткістю 65 кВт·год.

Рекордний забіг було проведено на випробувальному полігоні Крус-Альта. На ньому є 16 треків, на одному з яких є овальна траса.

На овальній трасі водій може їхати на високій швидкості, навіть не повертаючи кермо. Завдяки зменшеному тертю між передніми колесами та дорогою збільшується запас ходу.

Випробувальний заїзд проходив на овальній трасі Фото: General Motors

Водій-випробувач їхав із середньою швидкістю 35 км/год. Зупинки відбувалися лише для зміни водіїв.

Батарея електромобіля повністю розрядилася лише через 28 годин та 30 хвилин. У середньому електрокар витрачав 7,2 кВт·год енергії на 100 кілометрів.

Chevrolet Bolt EUV витрачав 7,2 кВт⋅год енергії на 100 кілометрів Фото: General Motors

Цікаво, що General Motors з 2024 року припинить випуск Chevrolet Bolt і Bolt EUV. Їх замінять на нові електромобілі.

Заявлений запас ходу Chevrolet Bolt складає 416 км на одному заряді. Проте максимальний пробіг Bolt EUV оцінюється у 397 км.

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